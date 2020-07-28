В Минске были задержаны несколько журналистов

В Минске возле здания белорусского КГБ во вторник, 28 июля, были на некоторое время задержаны ОМОНом несколько журналистов, которые собирались освещать подачу заявления в силовое ведомство об изменении меры пресечения находящемуся в заключении кандидату в президенты Виктору Бабарико. Об этом сообщает онлайн-издание Tut.by, ссылаясь на собственную корреспондентку Елену Толкачеву, которая оказалась в числе задержанных.

Кроме нее задержанию подверглись журналисты телеканала "Белсат" Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий и Игорь Ильяш.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов заявили задержанным, что у них будут проверены журналистские удостоверения. Сотрудников СМИ продержали в РУВД около получаса и отпустили, по словам Елены Толкачевой, после звонка "какого-то генерала".

Задерживают не только журналистов

Однако на этом задержания не прекратились, сообщает Tut.by: через некоторое время перед зданием КГБ вновь были задержаны несколько человек, стоявших в очереди.

Инцидент с задержанием журналистов произошел незадолго до 16 часов по местному времени, когда координатор штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения находящемуся в предварительном заключении Бабарико. Ранее Колесникова призвала неравнодушных белорусов выступить поручителями для кандидата на пост главы государства.

Спецназ показал Лукашенко, как умеет разгонять протестующих

В тот же день белорусский президент Александр Лукашенко посетил бригаду спецназа внутренних войск МВД, которая продемонстрировала навыки разгона уличных акций протеста с применением спецтехники, в частности водометов, заградительных спецмашин и дымовых шашек.

Сюжет о тренировке батальона специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

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