 В Минске были задержаны несколько журналистов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.07.2020

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Беларусь

В Минске были задержаны несколько журналистов

Группу белорусских журналистов временно задержали перед зданием КГБ в Минске. Они планировали освещать подачу заявления об изменении меры пресечения кандидату в президенты Виктору Бабарико.

Здание КГБ в Минске

Здание КГБ в Минске

В Минске возле здания белорусского КГБ во вторник, 28 июля, были на некоторое время задержаны ОМОНом несколько журналистов, которые собирались освещать подачу заявления в силовое ведомство об изменении меры пресечения находящемуся в заключении кандидату в президенты Виктору Бабарико. Об этом сообщает онлайн-издание Tut.by, ссылаясь на собственную корреспондентку Елену Толкачеву, которая оказалась в числе задержанных.

Кроме нее задержанию подверглись журналисты телеканала "Белсат" Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий и Игорь Ильяш.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов заявили задержанным, что у них будут проверены журналистские удостоверения. Сотрудников СМИ продержали в РУВД около получаса и отпустили, по словам Елены Толкачевой, после звонка "какого-то генерала".

Задерживают не только журналистов

Однако на этом задержания не прекратились, сообщает Tut.by: через некоторое время перед зданием КГБ вновь были задержаны несколько человек, стоявших в очереди.

Инцидент с задержанием журналистов произошел незадолго до 16 часов по местному времени, когда координатор штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения находящемуся в предварительном заключении Бабарико. Ранее Колесникова призвала неравнодушных белорусов выступить поручителями для кандидата на пост главы государства.

Спецназ показал Лукашенко, как умеет разгонять протестующих

В тот же день белорусский президент Александр Лукашенко посетил бригаду спецназа внутренних войск МВД, которая продемонстрировала навыки разгона уличных акций протеста с применением спецтехники, в частности водометов, заградительных спецмашин и дымовых шашек.

Сюжет о тренировке батальона специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

Смотритетакже:

  • На акции в Минске

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    Стихийные акции по всей Беларуси

    Несанкционированные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, не зарегистрированных в качестве кандидатов на выборах президента Беларуси, прошли 14 июля по всей стране. Люди вышли на улицы в Минске, а также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

  • Задержания с участием ОМОНа

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Массовые задержания

    Задержания начались около 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Их осуществляли сотрудники ОМОНа, а также правоохранители в гражданском. В ряде случаев к ним подключались внутренние войска МВД. Всего к 01.50 мск 15 июля составляемый правозащитным центром "Весна" список задержанных в Минске насчитывал 173 фамилии, еще десятки были взяты под стражу в других городах страны.

  • Милиция несет задержанного в автозак

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В числе задержанных - много журналистов

    Среди задержанных был целый ряд сотрудников СМИ, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. Вскоре их отпустили. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской газеты "Новы час", а также журналистка польского телеканала "Белсат". Сотрудники РСЕ/РС имели при себе удостоверения, выданные МИД Беларуси.

  • Правозащитники говорили о применении ОМОНом силы

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Очевидцы говорили о применении грубой силы

    Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и милиция зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий. По данным СМИ, некоторых из помещенных в автозаки заставили стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

  • Жители Минска в масках и на велосипедах

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    "Стаскивали с велосипедов"

    Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Как уточнил портал Tut.by, задерживали не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали возле детской площадки", "стаскивали прямо с велосипедов".

  • Сотрудники милиции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В Минске перекрыли улицы, закрыли ряд станций метро

    Милиция в столице перекрыла ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

  • Участники акции в Минске убегают от милиции

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    От Гомеля до Гродно

    Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня. Всего были задержаны десятки человек.

    Автор: Екатерина Венкина


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