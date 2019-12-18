 В Минске арестован организатор акции против интеграции Беларуси с Россией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.12.2019

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Беларусь

В Минске арестован организатор акции против интеграции Беларуси с Россией

ОМОН задержал в Минске оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Затем политика поместили под арест, назначенный судьей еще 18 декабря.

Павел Северинец

Белорусский политик Павел Северинец (фото из архива)

Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, помещен под административный арест на 15 суток. Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома в Минске и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря.

По данным правозащитников, Северинца в этот же день собирались судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей).

ОМОН уже задерживал Павла Северинца 18 декабря. В отделе милиции на него составили два протокола о нарушении закона на акциях 7 и 8 декабря и повезли в суд. Судья счел политика виновным в нарушении организации массового мероприятия и назначил ему административный арест на 15 суток. Но в тот же день оппозиционера отпустили, призвав "не нарушать законодательство" 20 декабря, объяснил сам Северинец в беседе с Deutsche Welle.

В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ. По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.

Контекст

В Минске третий раз за месяц прошли несанкционированные акции протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России. Репортаж DW. (21.12.2019)

Редкое событие в Минске: митинг в защиту независимости Беларуси без задержания его участников. DW расспросила инициатора акции, оппозиционного политика Николая Статкевича, о ее целях. (07.10.2019)


В декабре в белорусской столице состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.

Переговоры об интеграции Беларуси и России

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обеих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

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    В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

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  • В конце акции в Минске несколько сотен человек выстроились в живую цепь.

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  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

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    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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"Империя помри": Почему многие в Беларуси выступают против интеграции с РФ

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Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW. (21.12.2019)  

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"Империя помри": Почему многие в Беларуси выступают против интеграции с РФ  

Путин вместо Лукашенко? Что думают белорусы о Союзном государстве  

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