В Минске арестован организатор акции против интеграции Беларуси с Россией

ОМОН задержал в Минске оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Затем политика поместили под арест, назначенный судьей еще 18 декабря.
Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, помещен под административный арест на 15 суток. Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома в Минске и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря.
По данным правозащитников, Северинца в этот же день собирались судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей).
ОМОН уже задерживал Павла Северинца 18 декабря. В отделе милиции на него составили два протокола о нарушении закона на акциях 7 и 8 декабря и повезли в суд. Судья счел политика виновным в нарушении организации массового мероприятия и назначил ему административный арест на 15 суток. Но в тот же день оппозиционера отпустили, призвав "не нарушать законодательство" 20 декабря, объяснил сам Северинец в беседе с Deutsche Welle.
В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ. По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.
В декабре в белорусской столице состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.
Переговоры об интеграции Беларуси и России
Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обеих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.
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