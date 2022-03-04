В Минобороны РФ заявили о возобновлении наступления в Украине

На десятый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 5 марта (время московское).

++19.55++

В Минобороны РФ заявили о возобновлении наступательных действий российских войск в Украине. В ведомстве объяснили это "нежеланием" Киева "воздействовать на националистов или продлевать режим тишины".

++19.46++

Глава корреспондентского бюро британского телеканала Sky News Стюарт Рамзи и работавший с ним оператор, по данным канала, ранее на этой неделе попали под огонь неподалеку от Киева. Рамзи получил пулевое ранение поясницы. В защитный жилет оператора также попали две пули, однако он не пострадал, передало агентство AFP. Репортеры смогли вернуться в Великобританию. "Нам очень повезло, - пояснил Рамзи. - Однако тысячи украинцев умирают, а их семьи подвергаются нападениям российских головорезов, - так же, как и мы".

МИД Украины: РФ нарушает договоренности о гуманитарных коридорах

++19.35++

Около 400 жителей Волновахи (в 60 км к юго-западу от Донецка) и окрестных населенных путнктов удалось эвакуировать 5 марта. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. "Это те, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", - отметил он. Тем временем министерство иностранных дел Украины заявило о нарушении Россией договоренностей о гуманитарных коридорах для безопасного выезда мирных жителей из наиболее горячих точек. На этом фоне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя и Волновахи к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл, при этом Мариуполь готовились покинуть 200 тыс. жителей, Волноваху - 15 тыс. человек. В Мариупольской горадминистрации в свою очередь указали, что режима тишины нет, как и "ощущения безопасности для движения из Мариуполя в Запорожье".

++19.07++

Поезда Allegro из Санкт-Петербурга в Хельсински заполнены практически полностью, несмотря на пандемию. Кроме того, между Финляндией и Россией курсируют автобусы, передала финская государственная телерадиокомпания Yle. По ее данным, встревоженные из-за войны россияне "покидают свою страну". Телекомпания напоминает, что для въезда в Финляндию необходимы утвержденные в этой стране свидетельства о вакцинации, а также подтверждения для пересечения границы на основании семейных и рабочих обстоятельств. Таким образом, на данном этапе выезжающие - это преимущественно те, кто постоянно проживает в Европе или имеет регулярные контакты в Финляндии. По данным Yle, из-за большого спроса железнодорожный оператор VR ведет переговоры об организации дополнительных рейсов Allegro на следующей неделе. На автобусе из Санкт-Петербурга можно выехать в Хельсинки, Таллин и Ригу, однако на ближайшие дни все билеты на них распроданы. В Лаппеэнранта есть билеты с 7 марта. На самолете до Европы можно добраться только с пересадкой через Турцию, ОАЭ или Сербию. По данным Yle, ожидается, что в выходные в Финляндию из России "приедут тысячи человек".

У Шредера отозвана премия мира имени Генриха Альберца

++18.35++

Владимир Путин и Герхард Шредер (фото из архива)

Ассоциация социального обеспечения трудящихся (AWO) отозвала премию мира имени Генриха Альберца (Heinrich-Albertz-Friedenspreis) у экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). "Нападение России на Украину не может быть оправдано ничем и должно быть осуждено самым решительным образом", - заявила глава AWO Катрин Зонненхольцнер (Kathrin Sonnenholzner). Продолжающиеся деловые связи Шредера с Россией и его отказ последовательно дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина являются причиной для отзыва награды, пояснила она.

++18.09++

В России нет предпосылок для введения военного положения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня", - сказал он, общаясь с сотрудниками российских авиакомпаний. По утверждению Путина, привлекать призывников к участию в боестолкновениях в Украине не планируется. "Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии", - уверяет он.

Google увеличивает поддержку Украины до 25 млн долларов

++17.52++

Google увеличивает поддержку Украины до 25 млн долларов (22 млн евро) и перечислит дополнительные 10 млн долларов (9 млн евро) на помощь организациям, оказывающим как немедленную гуманитарную помощь, так и долгосрочную поддержку беженцев из Украины, находящихся на территории Польши. Об этом сообщил старший вице-президент Google по глобальным связям Кент Уокер. Его слова приводятся в официальном блоге Google Україна.

++17.35++

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) и украинский Институт массовой информации (IMI) анонсировали открытие центра свободы прессы для журналистов, находящихся в опасности. Центр будет расположен во Львове на западе Украины и послужит контактным пунктом для репортеров, нуждающихся в финансовой или психологической поддержке. По словам главы германского филиала организации Кристиана Мира (Christian Mihr), сотрудники центра будут предоставлять сотрудникам СМИ защитное снаряжение, комплекты экстренной медпомощи, гуманитарную или финансовую поддержку и призывают к сотрудничеству международных доноров.

Регулятор ввел жесткие санкции в отношении швейцарской "дочки" Сбербанка

++17.15++

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA ввела жесткие ограничения в отношении швейцарской "дочки" Сбербанка (Sberbank (Switzerland) AG). Ей запрещено без разрешения FINMA производить выплаты или осуществлять операции, не являющиеся необходимыми для ее оперативной деятельности. В целях защиты кредиторов надзорный регулятор распорядился перенести срок погашения обязательств банка по вкладам клиентов на 2 мая 2022 года. FINMA назначает следователя, который будет следить, в частности, за стабильностью фининститута, находящегося в процессе реструктуризации.

++17.00++

Россия потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе", - отметил министр. "Мы запросили американских коллег... чтобы нам дали письменные гарантии - как минимум на уровне государственного секретаря" Энтони Блинкена, добавил Лавров. Между тем высокопоставленный иранский чиновник отметил, что требование России о гарантиях "неконструктивно" с учетом переговоров между Тегераном и мировыми державами по возобновлению ядерной сделки 2015 года. "Россияне выдвинули это требование еще два дня назад. Есть понимание, что, изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах. Этот шаг неконструктивен для венских ядерных переговоров", - цитирует чиновника агентство Reuters.

Полиция ФРГ зарегистрировала свыше 27 тыс. беженцев из Украины в Германии

++16.40++

Беженцы на границе с Польшей

Федеральная полиция Германии зарегистрировала в стране 27 491 беженца из Украины. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел. В то же время он отметил, что реальное число может быть значительно выше, так как правоохранительные органы располагают только частью данных, в том числе из-за отсутствия пограничного контроля в ФРГ. По данным агентства ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 4 марта более 1,25 миллиона человек покинули Украину, большинство из них выехали в Польшу. Совет ЕС на заседании в Брюсселе 4 марта активировал временную защиту ЕС для беженцев из Украины.

++16.20++

Банк России (ЦБ) ограничивает ежемесячные переводы за рубеж суммой в 5 тыс. долларов (4567 евро) для физических лиц - резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников, усыновителей и усыновленных. Об этом говорится в письме от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева, полученном "Коммерсантом". "Это... делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации", - приводит издание слова старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина.

ARD и ZDF временно приостанавливают вещание из студий в Москве

++14.45++

Общественно-правовые вещательные телеканалы ARD и ZDF временно приостанавливают вещание из студий в Москве. Решение принято на фоне принятия нового российского закона о "фейках", предусматривающего лишение свободы до 15 лет. Руководство телеканалов изучает последствия этого закона, сообщила представительница Westdeutscher Rundfunk (WDR) немецкому изданию Die Zeit Online. По ее словам, телеканалы продолжат "всесторонне информировать аудиторию о происходящем в Украине и России" из других мест вещания.

Ранее несколько международных СМИ уже заявили, что полностью или частично прекратят свою работу в России. В их числе американская телекомпания CNN, британская BBC, канадский телевещатель CBC и американское информационное агентство Bloomberg.

++14.00++

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Российская сторона всего раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. Проверить эти данные не представляется возможным

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 04.03.2022 Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

Война в Украине - 04.03.2022 Прощание на вокзале в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

Война в Украине - 04.03.2022 Около Стены Плача в Иерусалиме.

Война в Украине - 04.03.2022 Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

Война в Украине - 04.03.2022 Горящие здания после обстрела в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

Война в Украине - 04.03.2022 Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

Война в Украине - 04.03.2022 Тушение пожара в центре Чернигова.

Война в Украине - 04.03.2022 Руины здания в Харькове, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские солдаты в Луганской области.

Война в Украине - 04.03.2022 Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

Война в Украине - 04.03.2022 Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

Война в Украине - 04.03.2022 Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

Война в Украине - 04.03.2022 Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

Война в Украине - 04.03.2022 Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

Война в Украине - 04.03.2022 Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

Война в Украине - 04.03.2022 Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

Война в Украине - 04.03.2022 Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

Война в Украине - 04.03.2022 "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле. Автор: Николай Пермяков

