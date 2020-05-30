В Миннесоте для подавления беспорядков задействовано рекордное число бойцов Нацгвардии

Из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, в округе Фултон (штат Джорджия) и Портленде (Орегон) введен режим ЧС. В Миннесоте задействованы 1700 солдат нацгвардии.
В ряде городов США в субботу, 30 мая, продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия, которые сопровождаются беспорядками. В Миннесоте для обеспечения безопасности задействованы в общей сложности более 1700 военных, что стало рекордом за 164-летнюю историю Национальной гвардии этого штата.
В двух городах Миннесоты - Миннеаполис и Сент-Пол - введен комендантский час с 20.00 до 6.00 утра, который действует с пятницы 29 мая до утра воскресенья. Губернатор штата Тим Уолз призвал жителей оставаться дома, отметив, что "ситуация стала опасной".
В Миннеаполисе протестующие обстреляли полицейских, сообщает информагентство AFP со ссылкой на Уолза. По информации телекомпании CNN, в Окленде (штат Калифорния) участники акции протеста ранили двоих полицейских, один из которых впоследствии скончался.
Режим ЧС в округе Фултон и Портленде
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в округе Фултон. Это позволит задействовать около 500 солдат Национальной гвардии в городе Атланта для подавления противоправных действий, нарушающих спокойствие мирных жителей, написал Кемп в своем микроблоге в Twitter.
О введении режима ЧС сообщил и бургомистр города Портленд (штат Орегон) Тед Уилер. Комендантский час действует также с 20.00 до 6.00, до утра 31 мая. Нарушители порядка поджигают жилые дома, разоряют магазины и офисы, угрожают журналистам, и "все это во время пандемии, когда люди уже и так все потеряли", написал Уилер в Twitter. Позднее полиция Портленда сообщила, что толпа протестующих постепенно рассеивается.
Протесты и беспорядки прошли также в Нью-Йорке, Детройте, Вашингтоне, Луисвилле и других городах.
Что вызвало протесты в США
25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а в отношении трех других следственные действия продолжаются.
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