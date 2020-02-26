В Мадриде возмущены банализацией Холокоста на карнавале в испанском городке

Правительство Испании выразило возмущение карнавальным шествием в городке Кампо-де-Криптана в автономном сообществе Кастилия - Ла-Манча, участники которого прошли по улицам под поп-музыку в костюмах нацистов и евреев с флагами Израиля в руках. "Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста", - написала в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая в среду, 26 февраля.

Накануне резкой критике карнавальную процессию в Кампо-де-Криптана подвергло посольство Израиля в Испании, заявив, что банализующее Холокост "гнусное и отвратительное действо" "насмехается над шестью миллионами евреев, убитыми нацистами". Посол Родика Радиан-Гордон назвала это "оскорблением памяти жертв Шоа (катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны. - Ред.) и неприемлемой демонстрацией антисемитизма".

На карнавале в Кампо-де-Криптана десятки человек шли в костюмах, похожие на нацистскую униформу. На других были робы заключенных концлагерей, они размахивали флагами Израиля. Одна повозка была оформлена как газовая камера. В процессии шли также дети с желтыми звездами Давида.

По данным испанского МИДа, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании. В городской администрации сообщили, что ее представители не принимали участия в карнавальном шествии, а ответственная за его проведение организация заявляла, что намерена отдать "дань уважения" жертвам Холокоста.

Ранее Еврокомиссия осудила использование антисемитских клише на карнавале в бельгийском Алсте.

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