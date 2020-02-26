 В Мадриде возмущены банализацией Холокоста на карнавале в испанском городке | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Мадриде возмущены банализацией Холокоста на карнавале в испанском городке

Участники карнавального шествия были одеты в костюмы нацистов и узников концлагерей. Посол Израиля в Испании назвала это действо "насмешкой над жертвами Холокоста".

Карнавальное шествие в Кампо-де-Криптана

Карнавальное шествие в Кампо-де-Криптана

Правительство Испании выразило возмущение карнавальным шествием в городке Кампо-де-Криптана в автономном сообществе Кастилия - Ла-Манча, участники которого прошли по улицам под поп-музыку в костюмах нацистов и евреев с флагами Израиля в руках. "Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста", - написала в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая в среду, 26 февраля.

Контекст

Сатирическое шествие с антисемитскими образами оскорбительно, заявил председатель Конференции европейских раввинов. Мэр бельгийского города Алст защищает традиционный карнавал. (24.02.2020)

Карнавал для всех - таков лозунг карнавального комитета Кельна. Именно поэтому карнавальные вечеринки в городе проходят везде - в домах престарелых, в хосписах и даже в тюрьме. (08.02.2018)

Накануне резкой критике карнавальную процессию в Кампо-де-Криптана подвергло посольство Израиля в Испании, заявив, что банализующее Холокост "гнусное и отвратительное действо" "насмехается над шестью миллионами евреев, убитыми нацистами". Посол Родика Радиан-Гордон назвала это "оскорблением памяти жертв Шоа (катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны. - Ред.) и неприемлемой демонстрацией антисемитизма".

На карнавале в Кампо-де-Криптана десятки человек шли в костюмах, похожие на нацистскую униформу. На других были робы заключенных концлагерей, они размахивали флагами Израиля. Одна повозка была оформлена как газовая камера. В процессии шли также дети с желтыми звездами Давида.

По данным испанского МИДа, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании. В городской администрации сообщили, что ее представители не принимали участия в карнавальном шествии, а ответственная за его проведение организация заявляла, что намерена отдать "дань уважения" жертвам Холокоста.

Ранее Еврокомиссия осудила использование антисемитских клише на карнавале в бельгийском Алсте.

Смотрите также:

  • Карнавальная повозка в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

    Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал против расизма

    "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

  • Карнавальная повозка в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Нет расизму - главный мотив карнавала

    "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Внутренняя политика глазами карнавалистов

    Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал сильнее коронавируса

    Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    "Брекзит" на карнавале

    Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Трамп на карнавале в Кёльне

    Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Бетховен в карнавальной повозке

    В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Грета Тунберг и защита климата

    Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"!

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:17

Наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене - мотивы неизвестны (25.02.2020)

Контекст

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW. (24.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"  

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Реклама

Самые читаемые

На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом  

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?  

Немецкий эпидемиолог о вспышке COVID-19 в Италии: "Полная защита от коронавируса - иллюзия"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно