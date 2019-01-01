 В Магнитогорске три человека погибли из-за возгорания в маршрутке | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2019

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Россия

В Магнитогорске три человека погибли из-за возгорания в маршрутке

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности с газовыми баллонами, находившимися в микроавтобусе.

Полицейский автомобиль (фото из архива)

В Магнитогорске во вторник, 1 января, три человека погибли в результате возгорания в маршрутном микроавтобусе. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

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Инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды - неподалеку от дома, где накануне в результате взрыва обрушился подъезд. Три человека, находившиеся в микроавтобусе, погибли. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования: в автомобиле находились два газовых баллона.

2 января – день траура в Челябинской области

Утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания, в котором было прописано более 100 человек. Вечером 1 января спасатели извлекли из-под завалов тело девятой жертвы трагедии. Судьба 36 человек, которые могли находиться в разрушенной части дома, по-прежнему неизвестна. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, "приоритетной версией является взрыв бытового газа". В Следственном комитете подчеркивают, что на месте завала в разрушенном доме на данный момент не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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    Автор: Элина Ибрагимова, Москва


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