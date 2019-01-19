 В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома

В результате обрушения никто не пострадал. Жителей других подъездов о демонтаже конструкций не предупреждали.

Разрушенный дом в Магнитогорске

Разрушенный дом в Магнитогорске

В Магнитогорске рухнула большая часть подъезда № 7 дома на улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Пострадавших в результате обрушения, произошедшего в воскресенье, 20 января, нет.

Жителей не предупреждали

Жители дома сообщили, что ни о каких демонтажных работах их не предупреждали и покинуть квартиры не просили. "Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали - простыть лучше, чем погибнуть", - заявили жильцы второго подъезда местному изданию "Верстов.Инфо".

Контекст

После того как видеозаписи с обрушением части дома были опубликованы в интернете, гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. При этом накануне он сообщил о том, что конструкции должны устоять до понедельника, 21 января.

Взрыв в канун Нового года

В результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек. Через день неподалеку от места трагедии загорелась и взорвалась маршрутка. В результате погибли три человека. По данным МВД, взрыв в здании произошел из-за неисправности газового оборудования.

Приоритетной версией обрушения подъезда является взрыв бытового газа. "Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Смотрите также:

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Перемен требуют наши сердца

    В СССР новые индустриальные города должны были стать движущей силой развития страны - как ее промышленности, так и культуры. Нередко построенные руками узников ГУЛАГа, они символизировали начало лучшей жизни и веру в светлое будущее. Сегодня эти города изменились, как изменились и проживающие в них люди. Выставочный проект "Надежда" осмысляет произошедшие перемены.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Неслучайное знакомство

    В поездку по индустриальным российским городам отправились фотохудожники из самой России, а также Австрии, Германии, Нидерландов и Дании. В каждом населенном пункте фотографы находили источники вдохновения, будь то ивановские узоры, конструктивистская архитектура или будни местных жителей.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Слияние эпох

    Голландскому фотографу Ивану Баану понадобилось три дня, чтобы научиться произносить "Е-ка-те-рин-бург". Еще несколько - чтобы осмотреть город, известный как музей конструктивистской архитектуры под открытым небом. В оставшихся в нем символах советской эпохи фотограф увидел объекты современного искусства.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Общий праздник

    Ижевск наряду с Тулой знаменит оборонным, машиностроительным и металлургическим производствами. Московский фотограф Игорь Мухин приехал сюда на два для и успел побывать на празднике 1 мая.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Как закалялся город

    Решение о начале строительства Магнитогорского металлургического завода около Магнитной горы было принято в январе 1929 года. Эту дату принято считать днем рождения Магнитогорска, несмотря на существование станицы Магнитной с 1743 года. Соучредитель Института модернизма фотограф Юрий Пальмин отправился в сердце комбината, чтобы запечатлеть, как человек приручает огненную стихию.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Полярные части

    Юрий Пальмин почувствовал, что сегодня "гора Магнитная размагнитилась", однако напряжение между двумя частями города - европейской и азиатской - осталось. На фотографии - восточная часть с авангардной архитектурой. Один из ведущих архитектурных фотографов России противопоставляет ее неоклассической застройке западной части.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Строительство будущего

    Призер World Press Photo 2014 года россиянин Никита Шохов, прибыв в Нижний Новгород, отправился посмотреть, как изменился за последние годы Горьковский автозавод (ГАЗ). В процессе работы фотохудожник знакомился с его работниками. Окруженные современной аппаратурой, они демонстрировали желание постигать азы новых технологий.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    После работы

    Вечером уставшие рабочие отправляются отдохнуть и поговорить о насущном. Правда, после тяжелого дня у некоторых не хватает сил даже поесть… Этот жизненный момент также попал в кадр фотографа Никиты Шохова.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Вечное сияние

    Климатические условия Норильска очень тяжелы. Зимой температура опускается до -55, а в короткие летние дни достигает порой +30. Почти в течение всего года город застилает снег, а в период с ноября по январь на Норильск опускается полярная ночь. Зато зимой здесь можно увидеть потрясающие северные сияния.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    За Полярным кругом

    Норильск - один из крупнейших в мире городов за Полярным кругом. В него можно попасть только самолетом или водным путем, поэтому горожане изолированы от остального мира. Фотограф Елена Чернышева побывала в гостях у норильчан, увидела их быт и образ жизни.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Геометрия линий

    В 1757 году братья Баташевы основали Выксунский металлургический завод, что стало отправной точкой для развития Выксы. Елену Чернышеву в этом городе вдохновила водонапорная башня: к эстетически не слишком привлекательному, на первый взгляд, строению она нашла собственный подход, увидев красоту в созвучии переплетающихся линий.

  • default

    Чем живут промышленные города бывшего СССР

    Переустройство старого

    Проходящий в Выксе ежегодный фестиваль "Арт-Овраг" формирует культурное пространство города, насыщая его элементами искусства XXI века. Скажем, здесь можно натолкнуться на неожиданное граффити, лаконично вписанное во дворы старых домов. Выставка "Надежда", на которой представлены работы фотографов, работает до 31 октября по адресу Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 24.

    Автор: Элина Ибрагимова, Москва


Смотреть видео 12:20
Now live
12:20 мин

Четыре часа с Путиным: зачем это нужно западным журналистам? - DW Новости

Контекст

Чем живут промышленные города бывшего СССР

Фотографы из разных стран объездили промышленные города России: Ижевск, Иваново, Магнитогорск, Норильск, Выксу... Выставка их работ "Надежда" открыла Шестую биеннале современного искусства в Москве. (24.09.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Четыре часа с Путиным: зачем это нужно западным журналистам? - DW Новости  

Пенсионный возраст вырос, рейтинги "Единой России" упали  

Глеб Павловский в "Немцова.Интервью": Путин – великий попуститель  

Также по теме

Russland Magnitogorsk - Aufräumarbeiten nach Gasexplosion

Следственный комитет России опроверг версию о теракте в Магнитогорске 18.01.2019

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. Следствие утверждает, что доказательств этому нет.

Russland Magnitogorsk Explosion in Wohnhaus

Губернатор отрицает связь взрывов в доме и маршрутке в Магнитогорске 03.01.2019

Обнародован список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске. Следователи отрабатывают "все возможные версии". Число жертв трагедии превысило 35 человек.

Russland Magnitogorsk - Aufräumarbeiten nach Gasexplosion

Комментарий: Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья 03.01.2019

Даже грамотно действуя в таких непростых ситуациях, как трагедия в Магнитогорске, власть не может рассчитывать на доверие людей. Просто потому, что то и дело врет, считает Александр Плющев.

Реклама

Самые читаемые

Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года  

Как марихуана влияет на мозг подростка  

"Будущее несовместимо с фашизмом" - как прошел марш памяти Маркелова и Бабуровой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно