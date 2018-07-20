В Любеке мужчина ранил ножом 14 человек

Мужчина в пятницу, 20 июля, напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. В результате 12 человек получили легкие ранения, еще двое - тяжелые, сообщает портал Lübecker Nachrichten.

Полиция задержала нападавшего, по данным Lübecker Nachrichten, он приехал в Германию из Ирана, ему около 35 лет.

При нападении мужчина использовал кухонный нож, говорят очевидцы. Пригородный автобус был полным, он направлялся из Любека в Травемюнде. Когда мужчина начал нападать на людей, водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли выбежать. Сообщается, что водитель также получил ранения.

Земельная полиция в своем Twitter сообщила о проведении операции в Любеке, пообещав сообщить подробности позднее.