 В Любеке мужчина ранил ножом 14 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 20.07.2018

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Германия

В Любеке мужчина ранил ножом 14 человек

Мужчина напал с кухонным ножом на пассажиров автобуса в Любеке. Полиция задержала его. Ранены 14 человек.

Место происшествия, Любек

Место происшествия, Любек

Мужчина в пятницу, 20 июля, напал с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. В результате 12 человек получили легкие ранения, еще двое - тяжелые, сообщает портал Lübecker Nachrichten.

Контекст

Неизвестный в центре Мюнхена напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения.Через несколько часов после атаки полиция задержала подозреваемого. (21.10.2017)

Полиция сообщила о задержании мужчины с ножом у Букингемского дворца в Лондоне. Он напал на полицейских и ранил их. (25.08.2017)

Полиция задержала нападавшего, по данным Lübecker Nachrichten, он приехал в Германию из Ирана, ему около 35 лет.

При нападении мужчина использовал кухонный нож, говорят очевидцы. Пригородный автобус был полным, он направлялся из Любека в Травемюнде. Когда мужчина начал нападать на людей, водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли выбежать. Сообщается, что водитель также получил ранения.

Земельная полиция в своем Twitter сообщила о проведении операции в Любеке, пообещав сообщить подробности позднее.

 

Ссылки в интернете

Сайт Lübecker Nachrichten

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