В Любеке вскрыли загадочные сейфы времен холодной войны (фото)

Любек • Сейфы обычно взламывают под покровом ночи и без лишних свидетелей, но не в том случае, если речь идет о двух загадочных бронированных шкафах, давно забытых и пылившихся где-то в укромных уголках ратуши ганзейского города Любека около семи десятилетий. В городском совете никто не знал, где находятся ключи и коды, не говоря уже о том, что находится внутри.

До начала операции региональная телерадиокомпания NDR провела на своем сайте опрос о том, что же там может храниться? Среди поступивших в редакцию предположений были Святой Грааль, Голштинские ворота из марципана, первые планы строительства нового берлинского аэропорта BER (который строят, строят, никак не достроят), последний чемпионский кубок футбольного клуба "Шальке 04" (давно это было), неопубликованный самый последний… последний роман Гюнтера Грасса (лауреат Нобелевской премии жил в этом городе), до сих пор не разрядившийся Nokia 3210, Кот Шрёдингера - тот самый из сериала "Теория Большого взрыва", вернее - из теоретической физики, который остается живым и мертвым одновременно…

Вызванным в ратушу экспертам потребовалось около двадцати минут - на первый сейф и четыре часа - на второй. Вскрытие показало, что в первом из них находилось три десятка серебряных монет памяти Томаса Манна (еще один лауреат Нобелевской премии по литературе из Любека), золотая памятная монета городского сената и рулончик билетов на экскурсии по Старой ратуше за 1,50 марки. Сейчас эти экскурсии стоят четыре евро. Об истории этой достопримечательности мы рассказывали подробно - смотрите наш фоторепортаж ниже.

Во втором сейфе были обнаружены документы - в том числе, касавшиеся разных секретных планов времен холодной войны. Документы переданы для изучения в городской архив.

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Любекская ратуша - выдающийся памятник средневековой архитектуры

Любекская ратуша Свободный имперский город Городская ратуша Любека относится к числу самых старых, больших и красивых немецких ратуш. Она была заложена в 1230 году, вскоре после присвоения Любеку статуса свободного имперского города. Эта его достопримечательность - выдающийся пример светской архитектуры периода Средневековья в Германии.

Любекская ратуша Более семи веков Полученный от императора Фридриха II статус свободного имперского города Любек сохранил на протяжении более чем семи столетий. О важнейших этапах его истории в ратуше сейчас напоминают настенные росписи. Среди них также - сцены утверждения первого городского совета Генрихом Львом, строительства собора и присвоения Любеку торговых привилегий Фридрихом I Барбароссой в 1188 году.

Любекская ратуша "Голова Ганзы" Lübecker Rathaus - не только ратуша, не только центр городской власти. Она занимает особое место в истории Германии, точнее - Ганзейского союза. Именно здесь в 1356 году прошел первый съезд Ганзы, а сам Любек в последующие столетия играл роль своего рода столицы этого могущественного объединения торговых немецких городов.

Любекская ратуша Орел и герб Герб Любека украшает двуглавый орел Священной Римской империи, символизирующий особый статус города, подчинявшегося непосредственно императору и находившемуся под его защитой. Таким же статусом пользовались, например, Кельн, Нюрнберг, Шпайер, Гослар и Франкфурт-на-Майне. В свою очередь, белый и красный цвета обозначают принадлежность Любека к Ганзейскому союзу.

Любекская ратуша Ганзейский суд После основания Любек сначала пользовался системой городского права, созданной в Зосте - Soester Stadtrecht. В конце XIII века на его основе здесь завершили формирование собственного кодекса - Любекского права (Lübisches Recht), которое позже распространилось по всему Балтийскому региону и действовало в сотне городов, а Любек часто выступал своего рода арбитром в случае возникновения споров.

Любекская ратуша Суд Соломона В Зал аудиенций (Audienzsaal ), где также проходили судебные заседания, ведет украшенная резьбой дверь 1573 года со сценой библейского Соломонова суда. Одна створка здесь - низкая, другая высокая. Через первую зал покидали проигравшие дело, то есть выходили с поникшей головой. Выигравшие тяжбу или оправданные - через другую и с высоко поднятой.

Любекская ратуша Хорошее правление Зал аудиенций в нынешнем виде оформлен в стилях барокко и рококо. Его стены украшают аллегории добродетелей и качеств, о которых должны помнить городские власти: свобода, милосердие, справедливость, единство, осторожность, благоразумие, умеренность, умение хранить тайны, а также забота об искусстве и торговле. Все они изображены в виде женщин, за исключением умения хранить тайны...

Любекская ратуша Перекур по-ганзейски На выходе из зала внимание привлекает полка для сигар - с пронумерованными ячейками, чтобы можно было отложить сигару, докурив позже после заседания или во время перерыва.

Любекская ратуша Рыночная площадь Репрезентативные фасады ратуши выходят на Рыночную площадь. Так она выглядела в 1871 году. На заднем плане возвышается храм Святой Марии - приходская церковь купцов и городского совета, ставшая эталоном целого стиля - кирпичной готики. Об истории Мариенкирхе мы рассказали подробно в предыдущем репортаже.

Любекская ратуша Эпохи и стили Возведение ратуши было завершено в 1308 году в эпоху расцвета готики. В последующие столетия ее неоднократно расширяли, перестраивали, ремонтировали. Сегодня при знакомстве с этим памятником снаружи и во время экскурсии по зданию здесь можно увидеть - помимо готического - примеры многих других стилей: от ренессансного до неоготики XIX века.

Любекская ратуша Готические башенки Этот парадный фасад ратуши строился в два этапа. Сначала в 1350 году был завершен сводчатый Главный портал (Hauptportal), а затем над ним в 1435 году возвели Новую палату (Neues Gemach) с позднеготическими башенками. В этой части ратуши находилась так называемая богато украшенная Военная комната (Kriegsstube), в которой заседал городской совет.

Любекская ратуша Ганзейская политика Военная комната была разрушена в ходе бомбардировки Любека в марте 1942 года и с тех пор больше не используется. Во времена Ганзейского союза в ней также проходили тайные советы городов Ганзы, которая являлась не только богатым торговым объединением, но и умела за себя постоять: вела войны, обладая сильным флотом, а также влияла на политику в немецких землях и соседних странах.

Любекская ратуша Битва под Борнхёфедом Одним из таких многочисленных конфликтов был спор между Данией и коалицией немецких князей, епископов и свободных городов по поводу земель между Эльбой и Айдером, ныне - часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Эта старая фреска в ратуше изображает сцену битвы 1227 года под Борнхёфедом (Schlacht bei Bornhöved). Считается, что победа в ней заложила основу будущего богатства и процветания Любека.

Любекская ратуша Парадная лестница К сожалению, в ратуше также не сохранился зал, в котором регулярно проходили съезды Ганзейского союза. Они также собирались в других городах, но так как Любек играл в Ганзе решающую роль, здесь они проходили чаще. Ганзейский зал (Hansesaal) исчез в результате одной из перестроек в XIX веке. Примерно в это же время в ратуше появилась эта парадная лестница в неоготическом стиле.

Любекская ратуша Бургомистры В одном из коридоров ратуши находится так называемая Галерея бургомистров, состоящая из 65 портретов. Всего же в этом списке значится почти 230 имен. На этом портрете изображен Генрих Кёлер (Heinrich Köhler), занимавший должность бургомистра в 1624-1641 годах - в эпоху постепенного распада Ганзейского союза.

Любекская ратуша Голландский ренессанс На фоне темных кирпичных фасадов ратуши выделяется Ренессансная галерея (Renaissance-Laube), построенная в 1570-1572 годах в голландском стиле. Нынешний ее облик, после реставрации 2003 года, соответствует виду фасада в середине XVIII века, когда такой светло-серой штукатуркой защитили песчаник, использовавшийся при строительстве и постепенно разрушавшийся под воздействием дождя, солнца и ветра.

Любекская ратуша Кирпич и камень Для Ренессансного фасада в конце XVI века в Любеке использовали дорогой привозной камень - песчаник со шведского острова Готланд, а также из Бентхайма в нынешней Нижней Саксонии (могли себе позволить). Ранее, в готический период, здания в ганзейских городах возводились из кирпича, обычно производившегося на месте - красного и цветного глазурованного, создавая из него орнаменты и узоры.

Любекская ратуша Другая сторона Этот балкон ратуши, богато украшенный резными фигурами, выходит не на Рыночную площадь, а на "Широкую улицу" - Breite Straße. Рядом находится вход, от которого начинаются экскурсии по зданию ратуши. С понедельника по пятницу - в 11, 12 и 15 часов, по субботам - в 13:30. Автор: Максим Нелюбин



Главные достопримечательности Любека

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Главный город немецкой Ганзы Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Эталон кирпичной готики Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Главные достопримечательности Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Городская ратуша Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Гравюра Мериана Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Городской собор Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Большая рыба Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Сквозь стены Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Подворотня без ворот В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Завтрак с туристами Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Ганзейская благотворительность Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Госпиталь Святого Духа В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Шкиперское общество Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Кирпичное зодчество Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Кирпичный ренессанс К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Морские олдтаймеры Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Хольстентор В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Городская стена Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Уголок художника В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Торговые традиции По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Дом Будденброков В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Гюнтер Грасс Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей Вилли Брандт Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.

Город Любек: 12 главных достопримечательностей P.S. Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует. Автор: Максим Нелюбин



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