 В Луцке задержали террориста и освободили заложников | Новости из Германии об Украине | DW | 21.07.2020

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Украина

В Луцке задержали террориста и освободили заложников

В Луцке спецназ провел штурм автобуса, пассажиры которого на протяжении 11 часов удерживались в заложниках. Террорист был задержан живым.

На месте захвата заложников в автобусе в Луцке

На месте захвата заложников в автобусе в Луцке

В украинском Луцке вечером во вторник, 21 июля, полиции удалось задержать террориста Максима Кривоша, около 11 часов удерживавшего в заложниках пассажиров рейсового автобуса. Полиции удалось взять его живым. В интернете было опубликовано фото его задержания.

Как сообщает агентство УНИАН, около 20.45 по местному времени спецназ начал штурм автобуса. К месту события подъехал БТР, был слышен взрыв.

Все заложники, находившиеся в автобусе, были освобождены. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

В МВД Украины сообщили о задержании сообщника террориста

Сообщник террориста был ранее задержан в Харькове. Об этом сообщил журналистам глава МВД Арсен Аваков

"Пару часов назад один товарищ задержан с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше", - цитирует главу МВД агентство УНИАН.

Зеленский выполнил требование террориста

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой он произносит фразу: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".

 

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    Автор: Виталий Кропман


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