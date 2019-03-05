В Лондоне обнаружены три взрывных устройства в конвертах

В лондонских аэропортах Хитроу и Сити, а также на главном вокзале британской столицы - Ватерлоо - во вторник, 5 марта, обнаружены самодельные взрывные устройства. Они находились в конвертах формата А4. При вскрытии один из конвертов воспламенился, но никто не пострадал. В связи со случившимся контртеррористическое подразделение лондонской полиции начало расследование.

Полиция полагает, что все три инцидента связаны между собой. О мотивах злоумышленников пока ничего не известно. Воздушное и железнодорожное сообщение не прерывалось, лишь на железнодорожной станции аэропорта Сити временно было остановлено движение.

По информации телеканала Sky News, по меньшей мере на двух конвертах были наклеены ирландские марки. Полиция Ирландии подтвердила, что сотрудничает с британской в расследовании инцидентов.

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