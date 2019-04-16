В Лондоне задержаны более ста экологов из Extinction Rebellion

В столице Великобритании Лондоне полиция задержала более ста активистов из движения в защиту климата Extinction Rebellion. Под стражей до утра вторника, 16 апреля, находились 113 человек, сообщила британская полиция.

Накануне активисты в ознаменование начала всемирной недельной акции протеста заблокировали мост Ватерлоо и целый ряд перекрестков в Лондоне. В акции участвовало более тысячи человек. 16 апреля экологи устроили новые сидячие акции протеста на мосту Ватерлоо, возле станции метро Oxford Circus, а также у Мраморной арки возле Ораторского уголка в Гайд-парке. На мосту демонстранты установили деревья в горшках и приковали себя к ним велосипедными замками.

Задержания участников акции были произведены также возле лондонского офиса британско-нидерландского нефтяного концерна Royal Dutch Shell. По словам полиции, под стражу были взяты три мужчины и две женщины, которые вымазали фасад здания краской и разбили одно из окон.

Подготовка новых акций протеста

Вечером 15 апреля активисты разбили палаточный лагерь в Гайд-парке для подготовки дальнейших акций. Полиция призвала демонстрантов ограничить протесты возле Мраморной арки, где пересекаются улицы Оксфорд-стрит и Парк-лейн, чтобы предотвратить масштабные транспортные перебои. Представитель активистов, однако, заявил, что сидячие демонстрации будут продолжаться до тех пор, "пока правительство к нам не прислушается".

Движение Extinction Rebellion было основано в минувшем году группой британских ученых. Его участники призывают правительство объявить чрезвычайное климатическое положение, сократить выброс парниковых газов до ноля к 2025 году и организовать собрания граждан по вопросам климата и экологии.

В Берлине участники Extinction Rebellion 15 апреля, в числе прочего, устроили сидячую демонстрацию, заблокировав мост Обербаумбрюкке через реку Шпрее.

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