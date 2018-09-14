 В Латвии на акцию в поддержку русских школ вышли пять тысяч человек | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2018

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Европа

В Латвии на акцию в поддержку русских школ вышли пять тысяч человек

Рижская дума сократила первоначальный маршрут митинга, проводившегося по инициативе Русского союза Латвии. Участники акции выступали против перехода к обучению на латышском.

Протесты против школьной реформы в Латвии

Протесты против школьной реформы в Латвии (фото из архива)

В центре Риги на акцию против перевода русских школ на обучение на латышском языке в субботу, 15 сентября, вышли пять тыс. человек. Эти цифры приводит государственная полиция Латвии.

Мероприятие под названием "Наш выбор" проходило по инициативе Русского союза Латвии (РСЛ)  - левоцентристской партии, представляющей интересы преимущественно русскоязычных жителей страны. Возглавляли шествие сопредседатель правления РСЛ Татьяна Жданок, а также латвийский журналист и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Собравшиеся принесли с собой воздушные шарики, транспаранты, плакаты с надписями: "Латвия - моя страна, русский - мой язык", "Русские школы - мир в Латвии".

Маршрут шествия сокращен

Контекст

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19 июня в Латвии возобновились слушания дела лидера движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни из-за постов в Facebook. (19.06.2018)

Шествие началось в 12.00 часов по местному времени (совпадает с московским) у здания театра "Дайлес". Участники прошли по улице Базницас, после чего провели заключительный митинг у памятника Райнису.

Как пояснил РСЛ в Facebook, Рижская дума сократила первоначальный маршрут митинга, сославшись на "некую полученную от Полиции безопасности секретную информацию".

В начале апреля в Риге уже проходил "Марш рассерженных родителей", в котором приняло участие около тысячи. человек. 

Суть реформы

Утвержденная Сеймом и одобренная президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. В стране, в которой, по данным за 2017 год, доля русских составляет 25,4 процента, сейчас действуют около сотни школ, где обучение идет на русском и латышском языках (билингвальные школы).

Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. На русском языке будут преподаваться только предметы, связанные с родным языком: русский язык и литература.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи", - поясняют в пресс-службе президента Латвии Вейониса.

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  • Александр Самохвалов, Девушка с мячом, 1933 г.

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    Александр Самохвалов, "Девушка с мячом", 1933 г.

  • Надежда Крандиевская, Молодежь - наше будущее, наша надежда. 1947 г.

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    Надежда Крандиевская, "Молодежь - наше будущее, наша надежда". 1947 г.

  • Петр Кончаловский, Что мне с вами делать. 1936 г.

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    Петр Кончаловский, "Что мне с вами делать". 1936 г.

  • Сергей Христофоров, Октябрята. 1931 г.

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    Сергей Христофоров, "Октябрята". 1931 г.

  • Неизвестный скльптор, Пионеры. Предположительно 1930-1940 гг. Раскрашенное дерево.

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    Неизвестный скульптор, "Пионеры". Предположительно 1930-1940 гг. Раскрашенное дерево.

  • В зале выставки, символически названном Детство наше золотое.

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    В зале выставки, символически названном "Детство наше золотое". По центру - "Буденыш" Анны Крыжановской, 1938 г.

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  • Самуил Адливанкин, Состязание юных моделистов. 1931 г.

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    Самуил Адливанкин, "Состязание юных моделистов". 1931 г.

  • Аркадий Пластов, Витя-подпасок, 1951 г.

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    Аркадий Пластов, "Витя-подпасок", 1951 г.

  • Анна Крыжановская, Девочка с грузовичком, 1938 г.

    Дети Страны Советов

    Анна Крыжановская, "Девочка с грузовичком", 1938 г.

  • Аркадий Пластов, Юность (Отдых). 1954 г.

    Дети Страны Советов

    Аркадий Пластов, "Юность (Отдых)". 1954 г. Выставку в Русском музее в Санкт-Петербурге можно посмотреть до 20 ноября.

    Автор: Дарья Брянцева


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Языковая проблема в Латвии: как русские школы переводят на латышский

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Выставку о самых маленьких гражданах СССР можно посмотреть до 20 ноября в Русском музее в Санкт-Петербурге (Мраморный дворец). (03.11.2017)  

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