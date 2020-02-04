В Латвии и Эстонии прошли обыски по делу о нарушении "крымских" санкций ЕС

В нескольких офисах Латвии и Эстонии, в том числе в Baltic Media Alliance, компании-ретрансляторе российских телеканалов, прошли обыски по делу о нарушении санкций Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Изъяты документы и носители информации. Служба государственной безопасности Латвии в среду, 5 февраля, подтвердила обыски, отметив, что эстонские правоохранительные органы оказали содействие на своей территории. Прокуратура Эстонии в свою очередь подчеркнула, что следственные действия не касаются работы СМИ.

Уголовное дело по факту нарушения санкций группой лиц по предварительному сговору (ст. 84 Уголовного закона Латвии) возбуждено в декабре 2019 года. В сообщении Службы госбезопасности говорится, что группа лиц по предварительному сговору помогла человеку, на которого распространяются европейские санкции за участие в аннексии Крыма, получить доступ к финансовым ресурсам. В настоящее время в деле есть два подозреваемых, и еще в отношении нескольких человек возбуждено уголовное дело.

По информации латвийского агентства LETA, в нарушении международных санкций подозревают гражданина Латвии Олега Солодова, совладельца и председателя правления Baltic Media Alliance, в который входят 25 телеканалов стран Балтии, в частности, "РЕН ТВ Балтика" и "Первый балтийский канал", транслирующие передачи российских телеканалов. Второй владелец медиагруппы Алексей Плясунов, гражданин России.

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