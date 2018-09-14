В Кётене прошли демонстрации правых и их противников

Демонстрация правых собрала в Кетене около 1400 участников. В акции их противников участвовали около 850 человек. Оба мероприятия прошли без значительных нарушений, сообщила полиция.
В городе Кётен в федеральной земле Саксония-Анхальт в воскресенье, 16 сентября, состоялись две демонстрации. По данным полиции, в акции, организованной правым союзом "Будущее родина" (Zukunft Heimat) и антииммигрантским движением Pegida, приняли участие около 1400 человек. Они несли плакаты "Уберите изменников родины" и "Любовь к родине - не преступление".
В свою очередь, противники правых радикалов также провели демонстрацию с участием около 850 человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали свыше тысячи полицейских из нескольких федеральных земель, в распоряжении которых имелись водометы. Обе акции прошли "в значительной степени без нарушений", отметила полиция.
Накануне на улицах и площадях города появились написанные цветными мелками послания - например, "Мир для Кётена" или "Пестрый значит красивый". На призывающее к миру богослужение в церкви Святого Иакова днем в воскресенье пришли несколько сотен человек.
9 сентября в восточногерманском Кётене 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений".
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