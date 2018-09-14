 В Кётене прошли демонстрации правых и их противников | Новости из Германии о Германии | DW | 17.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Кётене прошли демонстрации правых и их противников

Демонстрация правых собрала в Кетене около 1400 участников. В акции их противников участвовали около 850 человек. Оба мероприятия прошли без значительных нарушений, сообщила полиция.

Антииммигрантская демонстрация правых в Кётене 16 сентября

Антииммигрантская демонстрация правых в Кётене 16 сентября

В городе Кётен в федеральной земле Саксония-Анхальт в воскресенье, 16 сентября, состоялись две демонстрации. По данным полиции, в акции, организованной правым союзом "Будущее родина" (Zukunft Heimat) и антииммигрантским движением Pegida, приняли участие около 1400 человек. Они несли плакаты "Уберите изменников родины" и "Любовь к родине - не преступление".

Контекст

Закон в Германии строг, когда дело доходит до применения силы со стороны полицейских. Но если демонстрация вышла из-под контроля, на что немецкие полицейские имеют право? Разбор DW. (08.09.2018)

В Германии не утихает скандал, вызванный действиями полиции в отношении журналистов телеканала ZDF, освещавших демонстрацию правопопулистского движения Pegida. Что именно случилось? (24.08.2018)

В свою очередь, противники правых радикалов также провели демонстрацию с участием около 850 человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали свыше тысячи полицейских из нескольких федеральных земель, в распоряжении которых имелись водометы. Обе акции прошли "в значительной степени без нарушений", отметила полиция.

Накануне на улицах и площадях города появились написанные цветными мелками послания - например, "Мир для Кётена" или "Пестрый значит красивый". На призывающее к миру богослужение в церкви Святого Иакова днем в воскресенье пришли несколько сотен человек.

9 сентября в восточногерманском Кётене 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений". 

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 01:11
Now live
01:11 мин

Демонстрация правых радикалов в Кётене

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Также по теме

Deutschland Tödlicher Streit in Köthen - Trauerzug

В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины 10.09.2018

В Кётене на востоке Германии 22-летний немец умер вследствие сердечного приступа после конфликта с группой афганцев. Власти призывают "давать отпор любым попыткам сделать из Кётена второй Хемниц".

Deutschland Tödlicher Streit in Köthen

Не допустить второго Хемница: что известно о событиях в Кётене 10.09.2018

Смерть молодого человека в Кётене правые экстремисты хотят использовать для нового подъема антимигрантских настроений в ФРГ. Политики пытаются удержать ситуацию под контролем.

Реклама

Самые читаемые

КПРФ заявила о фальсификациях на выборах губернатора Приморья  

В Германии поезд на водородном топливе выполнил первый рейс  

В английском Солсбери полиция оцепила ресторан  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно