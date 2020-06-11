 В Кёльне облили краской статую кайзера Вильгельма II | Новости из Германии о Германии | DW | 24.06.2020

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Германия

В Кёльне облили краской статую кайзера Вильгельма II

Очередной памятник историческому деятелю, обвиняемому в колониальной политике, пострадал в ходе антирасистских протестов. На западе Германии облита краской конная статуя кайзера Вильгельма II.

Измазанный краской памятник Вильгельму II в Кёльне

Измазанный краской памятник Вильгельму II в Кёльне

Неизвестные облили краской конный памятник германскому кайзеру Вильгельму II в центре Кёльна. Как сообщила местная полиция в среду, 24 июня, минувшей ночью в разные тона красной и оранжевой краски были запачканы как постамент, так и нижняя часть скульптуры лошади кайзера.

Кроме того, один или несколько злоумышленников оставили на месте плакаты и транспаранты, в которых указывается на роль кайзера в колонизации Германской империей других стран.

"Специалисты в настоящее время изучают, какая краска была использована и как ее как можно более аккуратно удалить с памятника", - говорится в сообщении полиции.

Война с памятниками

Вильгельм II правил Германской империей в 1888-1918 годах. С 1904 по 1908 год, по оценкам историков, кайзеровскими войсками в колонии на юго-западе Африки было истреблено 65 тысяч из проживавших там 80 тысяч представителей племени гереро и не меньше половины из 20 тысяч нама. Массовые убийства стали ответом на начавшееся в январе 1904 года восстание гереро и нама против германских колониальных властей. В 2016 году правительство ФРГ официально признало массовое уничтожение этих племен геноцидом, германский МИД принес официальное извинение Намибии.

В ходе антирасистских акций протеста, начавшихся по всему миру после смерти в США от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда, в разных странах уже неоднократно совершались нападения на памятники, которые ассоциируются с рабством и расовой дискриминацией.

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    Автор: Марина Барановская


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