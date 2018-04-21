 В Крыму осужден украинец, обливший краской памятник российским военным | Новости из Германии об Украине | DW | 21.06.2019

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Украина

В Крыму осужден украинец, обливший краской памятник российским военным

Суд в аннексированном Россией Крыму признал Максима Сокуренко виновным в вандализме. Крымские правозащитники считают приговор политическим мотивированным.

Открытие памятника вежливым людям в Симферополе в 2016 году

Открытие памятника "вежливым людям" в Симферополе в 2016 году

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил гражданина Украины Максима Сокуренко к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за то, что он облил краской в Симферополе памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте "Крымской правозащитной группы" в пятницу, 21 июня.

В тексте приговора, копия которого имеется в распоряжении правозащитной организации, сказано, что Сокуренко совершил эти действия "по мотивам политической ненависти", вызванной непризнанием "присоединения Крыма к России". Приговор был вынесен еще 17 апреля, но правозащитники узнали о решении суда только сейчас.

Контекст

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Максим Сокуренко признан виновным по статье "вандализм". Срок его наказания предписано исчислять со дня оглашения приговора, то есть с 17 апреля, причем срок пребывания Сокуренко под стражей со времени задержания 28 января засчитывается из расчета один день в СИЗО за два дня колонии.

Политически мотивированный приговор

В тексте приговора отмечается, что Сокуренко не признал своей вины и на судебном заседании заявил об отказе получать российский паспорт.

"Сокуренко М.С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии", - говорится в постановлении суда.

Эксперты Крымской правозащитной группы назвали приговор Максиму Сокуренко политически мотивированным, поскольку, по их словам, гражданин Украины был приговорен к лишению свободы за его позицию по непризнанию российской аннексии Крыма.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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