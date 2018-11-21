 В Крыму опровергли сообщения о проседании моста | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2018

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Россия

В Крыму опровергли сообщения о проседании моста

Украинское министерство опубликовало снимки из космоса с комментарием: "Незаконно построенный РФ Керченский мост - смещается".

Крымский мост

Крымский мост

В инфоцентре "Крымский мост", посвященном транспортному переходу через Керченский пролив между РФ и украинским полуостровом Крым, аннексированным Россией, опровергли сообщения о проседании сооружения Соответствующее заявление размещено в среду, 21 ноября, на странице центра в Facebook.

Публикация инфоцентра стала реакцией на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТВПЛ). Во вторник, 20 ноября, ведомство разместило в Facebook фотографии из космоса и сопроводило их комментарием: "Незаконно построенный РФ Керченский мост - смещается".

Подъем арки и проседание

"Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода (с применением электромагнитного излучения. - Ред.) обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла", - отмечалось в заявлении. 

Контекст

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По данным министерства, в районе искусственного насыпи со стороны Крымского полуострова отмечается проседание по вертикальной оси "со скоростью от 89 миллиметров" и поднятие "до 52 миллиметров в год".

На железнодорожном пролете зафиксирован "подъем арки" со скоростью "до 30 миллиметров в год", на автомобильном - проседание "до 32 миллиметров в год", уточнялось в заявлении. 

Без согласований с Киевом

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

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