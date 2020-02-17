В Кремле не согласились с мнением судьи КС о правопреемнике СССР

В Кремле не согласились с мнением судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР. "В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим и того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", - заявил в понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и подчеркнул, что речь идет о личном мнении судьи.

В ГД назвали заявление Арановского "очень странным"

В свою очередь в Госдуме раскритиковали позицию Константина Арановского. Первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал заявление судьи КС "очень странным". "Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо", - указал Емельянов в интервью РИА "Новости".

Одновременно Емельянов провел параллели с Францией. Несмотря на чередование политических режимов в этой стране никто не утверждает, что "Франция-республика - не правопреемница Франции-монархии", пояснил далее депутат.

Арановский указал на репрессивные действия властей СССР

Ранее в тот же день "Коммерсант" обратил внимание на размещенный на сайте Конституционного суда документ, в котором Константин Арановский призывает не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного государства" - СССР. По мнению судьи КС, РФ должна иметь конституционный статус государства, не связанного с "репрессивно-террористическими деяниями" советских властей.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", - уверен он.

Свое мнение Арановский высказал в дополнение к вынесенному в декабре постановлению Конституционного суда в деле о возмещении отнятого в ходе репрессий жилья. Суд встал на сторону трех заявительниц о возвращении жилья в Москве, отнятого у их родителей. Арановский поддержал решение КС, но подчеркнул необходимость дополнительного уточнения о правовой ответственности РФ за преступления советских властей.

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