В Красноярском крае прошли первые задержания после прорыва дамбы

Следователи задержали ряд руководящих лиц компании - владельца золотодобывающей артели в Красноярском крае, которой принадлежит дамба, разрушенная при прорыве. Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации доставлены в Красноярск для допроса, сообщает Следственный комитет России (СКР) в воскресенье, 20 октября. На данный момент следователи считают приоритетной версией нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Следствие заявило о разрушении двух технологических дамб

Прорыв на технологической дамбе на реке Сейба в районе поселка Щетинкино произошел утром 19 октября. Селевые потоки затопили два временных рабочих блока, в которых, по информации СКР, находилось 76 человек. По подтвержденным данным МЧС, погибли 15 человек, еще 16 пострадали. Пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее было неизвестно местонахождение шести человек, однако 20 октября краевое управление МВД сообщило, что один из них найден живым. Его опрашивают сотрудники ведомства.

Прорыв затронул два гидротехнических сооружения, а не одно, заявили в региональном управлении СКР. "Каскад дамб разрушился", - сообщила "Интерфаксу" представительница ведомства Ольга Шаманская.

День траура в Красноярском крае

Власти края ввели режим ЧС в Курагинском районе, где произошел инцидент. Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате трагедии.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. В рамках дела в офисе компании - собственника золотодобывающей артели прошли обыски.

Собственник дамбы не выполнил требования Ростехнадзора

Пресс-служба Ростехнадзора сообщила, что насыпь дамбы была временной. Ее собственник - ООО "Сисим", входящее в холдинг "Сибзолото", - не выполнил необходимые требования, в частности не предоставил информации о сооружении и не застраховал его, добавили в службе.

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