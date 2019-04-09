В Краснодаре пришли с обыском к координатору "Открытой России"

В Краснодаре пришли с обыском к региональному координатору движения "Открытая Россия" Яне Антоновой. Об этом координатор правозащитного направления "Открытой России" "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил интернет-порталу "МБХ медиа" во вторник, 9 апреля. По его словам, адвокаты движения готовы помочь активистке, однако пока "не в курсе, что с ней происходит и где именно она находится в данный момент". Связи с Антоновой "нет уже несколько часов", подчеркнул Прянишников.

В отношении Антоновой возбуждено уголовное дело о нежелательной организации, пишут местные информационные порталы "Обзор" и "Ясно". По их сведениям, обыски проходят также у члена совета регионального отделения движения Леонида Запрудина и в офисе организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", которая ранее имела статус иностранного агента.

В феврале Яну Антонову оштрафовали за размещение в интернете видеоролика, в котором рассказывалось о нехватке школ в регионе. Правоохранители сочли, что в ролике присутствует символика нежелательной организации.

Уголовные дела о работе нежелательной организации

В январе 2019 года генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о деятельности нежелательной организации в отношении члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Это стало первым случаем применения данной статьи в России. По решению суда в Ростове-на-Дону Шевченко находится под домашним арестом. В рамках этого же дела состоялись обыски у восьми активистов организации в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

В феврале аналогичное дело возбудили в отношении бывшего координатора движения в Екатеринбурге Максима Верникова.

В марте движение "Открытая Россия" приняло решение о самоликвидации. Организация пошла на этот шаг, чтобы защитить своих активистов от уголовных и административных преследований, сообщила пресс-секретарь объединения.

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