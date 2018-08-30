В конце августа в Германии вновь зацвели каштаны (фото)

Достопримечательности Мекленбурга - Передней Померании

"Горх Фок"

Особенная достопримечательность находится в порту Штральзунда - барк "Горх Фок". Он был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны этот парусник перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд он вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей.