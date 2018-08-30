 В конце августа в Германии вновь зацвели каштаны (фото) | Кадр дня | DW | 30.08.2018

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Кадр за кадром

В конце августа в Германии вновь зацвели каштаны (фото)

Эта фотография была сделана в Мекленбурге - Передней Померании, а именно - в коммуне Неддемин, где в этом году во второй раз зацвели каштаны.

Неддемин

Как объясняют биологи, второе цветение и появление молодых листьев являются своего рода вынужденной экстренной реакцией деревьев на нашествие молей-пестрянок (нем. Miniermotte), чье личинки нанесли деревьям вред, приведший к опадению листвы. Моли-пестрянки были занесены в Восточную Германию в 1990-х годах из юго-восточных регионов Европы.

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