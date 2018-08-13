 ″В контакте″ усилит меры приватности из-за уголовных дел за репосты | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

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Россия

"В контакте" усилит меры приватности из-за уголовных дел за репосты

Соцсеть "В контакте" обеспокоена уголовным преследованием своих пользователей. В связи с этим компания объявила о введении новых мер приватности.

Логотип В контакте (фото из архива)

Социальная сеть "В контакте" выступила против необоснованных преследований за публикации в интернете и пообещала ввести новые функции приватности. Об этом в понедельник, 13 августа, написал на своей странице в соцсети управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По словам Рогозова, "В контакте" обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, однако компания обеспокоена ростом количества уголовных дел за публикации в интернете, фигурантами которых становятся, в том числе, пользователи соцсети.

Контекст

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В связи с этим компания обещает ввести дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. Так, список людей, поделившихся какой-либо записью "В контакте", вскоре станет доступен лишь для автора этой публикации. Кроме того, соцсеть введет возможность сделать профиль пользователя полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

Приватность не помогает против уголовных дел

Остается неясным, насколько усовершенствованные настройки приватности помогут в борьбе против уголовных дел за репосты. Как показывает резонансное дело жительницы Барнаула Марии Мотузной, "В контакте"  уже передавала следователям скрытые личные данные пользователей.

Мария Мотузная обвиняется в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Дело было возбуждено в 2018 году из-за картинок, которые девушка сохранила в 2016 году на уже удаленной странице "В контакте". Мотузной грозит пять лет тюрьмы.

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    Автор: Елена Барышева


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