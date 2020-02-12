 ″В контакте″ нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2020

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Россия

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова

Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.

Заур Дадаев

Заур Дадаев (фото из архива)

В социальной сети "В контакте" обнаружены фотографии с застолья осужденных в исправительной колонии в Иркутске, на которых присутствует Заур Дадаев, осужденный за убийство российского политика Бориса Немцова. Снимки датированы июлем 2018 года, отмечают участники волонтерского проекта Scanner project в среду, 12 февраля.

На снимке Дадаев находится в компании осужденных за накрытым столом. Он мог пользоваться мобильной связью и интернетом в колонии, считают в Scanner project. Так, последний вход в аккаунт осужденного в соцсети "Одноклассники" был зафиксирован в июле 2018 года, когда мужчина уже находился в пенитенциарном учреждении.

Контекст

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший рассказал DW о причинах своего визита в Москву, расследовании убийства Немцова и возможных санкциях против тех, кто к нему причастен. (26.02.2019)

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

Дадаева хотят перевести в тюрьму из колонии

Между тем Куйбышевский суд Иркутска распорядился перевести Дадаева из исправительной колонии №3, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, в тюрьму на 3 года. О переводе ходатайствовало руководство колонии.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Приговоры пяти фигурантам дела об убийстве российского политика были оглашены в июле 2017 года.

Непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима, остальные фигуранты - от 11 до 19 лет лишения свободы. Кроме того, каждого из обвиняемых оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако в октябре того же года Верховный суд России исключил дополнительное наказание в виде штрафа. Заказчики резонансного убийства не найдены до сих пор.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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