 ″В контакте″ заблокировала группу конкурса ″Мисс Гитлер″ | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2018

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Россия

"В контакте" заблокировала группу конкурса "Мисс Гитлер"

Сообщество конкурса Miss Hitler 2018, в котором принимали участие сотни девушек из разных стран, было заблокировано после обращения израильского телевидения.

Логотип В контакте

В соцсети "В контакте" появилось сообщество конкурса красоты для девушек Miss Hitler 2018 contest. В субботу, 15 сентября, его страница недоступна, блокировка произведена "за призывы к насильственным действиям", указывает "В контакте". Согласно информации из скриншота, опубликованного на сайте газеты The Mirror, конкурс проводился с 1 сентября по 31 октября. На его страницу, созданную на английском языке, были подписаны около тысячи человек.

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В конкурсе принимали участие жительницы России, Германии, Италии и США, отмечает израильская газета The Times of Israel. Согласно условиям, конкурсантки должны были сделать "селфи в нацистском стиле" и объяснить, "почему они любят и почитают Третий Рейх Адольфа Гитлера". По данным The Times of Israel, на страницу конкурса первой обратила внимание израильская организация Vocative, анализирующая информацию в интернете на 15 языках. В результате сообщество было заблокирована после обращения израильского телевидения.

В 2014 году Vocative уже обращала внимание на подобный конкурс, который также проводился в соцсети "В контакте".

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  • Новая Рейхсканцелярия

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  • Экспонаты выставки

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

The Times of Israel о группе конкурса "Мисс Гитлер" в соцсети "В контакте"

The Mirror о группе конкурса "Мисс Гитлер" в соцсети "В контакте"

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцам стыдно: в Германии возмущены словами главы АдГ о Гитлере  

"Майн кампф": кто в Германии покупает сочинение Гитлера?  

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