"В контакте" заблокировала группу конкурса "Мисс Гитлер"

В соцсети "В контакте" появилось сообщество конкурса красоты для девушек Miss Hitler 2018 contest. В субботу, 15 сентября, его страница недоступна, блокировка произведена "за призывы к насильственным действиям", указывает "В контакте". Согласно информации из скриншота, опубликованного на сайте газеты The Mirror, конкурс проводился с 1 сентября по 31 октября. На его страницу, созданную на английском языке, были подписаны около тысячи человек.

В конкурсе принимали участие жительницы России, Германии, Италии и США, отмечает израильская газета The Times of Israel. Согласно условиям, конкурсантки должны были сделать "селфи в нацистском стиле" и объяснить, "почему они любят и почитают Третий Рейх Адольфа Гитлера". По данным The Times of Israel, на страницу конкурса первой обратила внимание израильская организация Vocative, анализирующая информацию в интернете на 15 языках. В результате сообщество было заблокирована после обращения израильского телевидения.

В 2014 году Vocative уже обращала внимание на подобный конкурс, который также проводился в соцсети "В контакте".

Смотрите также:

Миф Germania - замысел и преступления Организация "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten e.V.) была создана энтузиастами, занимающимися изучением бункеров и других подземных сооружений немецкой столицы. В 2017 году она отмечает двадцатилетний юбилей. Результатами своих исследований члены исторического общества делятся во время экскурсий в бункеры и другие сооружения, а также на семинарах.

Миф Germania - замысел и преступления Билеты на экскурсии лучше бронировать заранее, особенно в летний туристический сезон. Кассовый павильон около входа на станцию метро "Gesundbrunnen" похож на стойку регистрации в аэропорту. На табло высвечивается информация о маршрутах и времени ближайших экскурсий. Машины времени уходят отсюда не в небо, а отправляются под землю, в темное и не только темное прошлое.

Миф Germania - замысел и преступления В расписании - более десяти экскурсий в разных частях города на немецком, английском и некоторых других языках. Район Gesundbrunnen - своего рода опорный пункт "Берлинских подземелий". Здесь находится один из бункеров времен Второй мировой войны, по которому водят туры, а также постоянная экспозиция, рассказывающая о гитлеровских планах превращения Берлина в "столицу мира" - город Germania.

Миф Germania - замысел и преступления Постоянную выставку можно посетить без экскурсии. Она работает в зале на промежуточном этаже здешней станции метро. В подземном помещении восьмиметровой высоты собраны многочисленные экспонаты, рассказывающие об архитектурных и градостроительных проектах "третьего рейха" в Берлине и других местах, и не только о самих планах, но и системе концентрационных лагерей, создававшихся для их реализации.

Миф Germania - замысел и преступления За выполнение этих планов отвечал Альберт Шпеер - личный архитектор Адольфа Гитлера, генеральный инспектор по строительству и реконструкции столицы, позже - рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Международный трибунал в Нюрнберге признал Шпеера виновным в совершении военных преступлений за использование труда заключенных и приговорил к двадцатилетнему тюремному сроку.

Миф Germania - замысел и преступления В центре экспозиции находится копия макета "столицы мира" Germania, разработанного Шпеером в соответствии с идеями и представлениями Гитлера. Копию создали для фильма "Бункер" о последних днях "третьего рейха", снятого в Германии в 2004 году. "Берлинским подземельям" удалось получить ее для своей выставки.

Миф Germania - замысел и преступления Главным сооружением в ходе радикальной перестройки Берлина должен был стать "Большой зал" на 180 тысяч человек высотой 320 метров со шпилем. Из-за начала Второй мировой войны его возведение отложили. Среди реализованных репрезентативных зданий была эта Новая рейхсканцелярия. В 1943 году по соседству оборудовали тот самый бункер, в котором Гитлер два года спустя покончил жизнь самоубийством.

Миф Germania - замысел и преступления В 1947 году канцелярию и надземные части бункера взорвали саперы Красной Армии. Подземную часть пытались уничтожить в ГДР в 1952 году, но безуспешно, и лишь завалили входы. В 1988 году бункер откопали, толстый железобетонный потолок вскрыли и убрали, внешние стены снесли, все пустоты заполнили. В 2006 году на этом месте по инициативе "Берлинских подземелий" было установлено информационное табло.

Миф Germania - замысел и преступления На предыдущем и этом снимке - фрагменты зданий несостоявшейся "столицы мира". Среди документов экспозиции представлены многочисленные доказательства того, что Шпеер знал о преступлениях нацистов и лично поддерживал депортацию евреев из Берлина. В их квартиры хотели переселить тех немцев Берлина, чьи дома предстояло снести в ходе реализации градостроительных планов Гитлера.

Миф Germania - замысел и преступления Время работы экспозици: в апреле - октябре с четверга по воскресенье, 11:00 - 18:00, в ноябре - марте только по субботам и воскресеньям, 11:00 - 16:00. Входной билет стоит 6 евро. При одновременной покупке билетов на одну из экскурсий - три евро. Репортажи о двух таких экскурсиях по берлинским подземельям следуют... Автор: Максим Нелюбин