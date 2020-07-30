 В Конгрессе США раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2020

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Мир

В Конгрессе США раскритиковали Amazon, Apple, Facebook и Google

На слушаниях в Конгрессе США глав крупнейших IT-компаний упрекнули в "монопольной власти". Конгрессмены подготовят рекомендации по регулированию их деятельности.

Глава Facebook Марк Цукерберг по видеосвязи на слушаниях в Конгрессе США, 29 июля 2020 года

Глава Facebook Марк Цукерберг по видеосвязи на слушаниях в Конгрессе США, 29 июля 2020 года

Крупнейшие IT-компании мира подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США, состоявшихся в среду, 29 июля.

Заседание длилось более 5 часов, на вопросы конгрессменов по видеосвязи отвечали главы Amazon, Apple, Facebook и Google - Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи. Никогда прежде они не давали показаний перед конгрессменами вместе.

Крупнейшие IT-компании могут разделить?

Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул концерны в "монопольной власти". "Чтобы расти, доминирующие платформы использовали свое влияние разрушительным, вредным образом", - подчеркнул он. По мнению Ссиссилина, некоторые компании необходимо "разделить", деятельность других - "надлежаще регулировать".

По итогам слушаний антимонопольный комитет, который входит в состав юридического комитета, должен разработать рекомендации по регулированию деятельности крупнейших IT-компаний.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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