 В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2019

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Мир

В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции

Резолюцию о введении санкций против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии поддержало абсолютное большинство членов Палаты представителей Конгресса США из обеих партий.

Заседание Конгресса США

Заседание Конгресса США

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о введении санкций против Турции из-за ее военной операции в Сирии. За эту инициативу во вторник, 29 октября, проголосовали 403 из 450 членов Палаты представителей, 16 конгрессменов выступили против идеи санкций.

Контекст

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Как сообщает информагентство AP, законопроект, который поддержали как демократы, так и республиканцы, наглядно иллюстрирует царящее в обеих партиях разочарование по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из региона и таким образом оставить своих союзников по борьбе с "Исламским государством", курдов, один на один с турецкими вооруженными силами.

Ожидается, что санкции, вводимые США против Анкары из-за ее военного вторжения в Сирию, вступят в действие в течение ближайших недель и будут оставаться в силе до тех пор, пока Турция не выведет из Сирии войска, атакующие курдов. МИД Турции осудил принятый в Конгрессе США законопроект о санкциях, назвав его противоречащим духу НАТО.

Непосредственно перед голосованием по вопросу о введении санкций против Турции в Палате представителей также практически единогласно поддержали инициативу о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в начале XX века.

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    Автор: Наталья Позднякова


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