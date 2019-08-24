 В Конгрессе поддержали резолюцию против приглашения РФ на саммиты G7 | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2019

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Россия

В Конгрессе поддержали резолюцию против приглашения РФ на саммиты G7

Условие приглашения РФ на саммиты G7 - уважение Москвой территориальной целостности соседних государств, говорится в резолюции, принятой Палатой представителей Конгресса.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

Двухпартийная резолюция против приглашения России на будущие саммиты стран "Большой семерки" была "единогласно" принята в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщается в среду, 30 октября, на сайте автора резолюции - члена Демократической партии, представляющего в Конгрессе штат Нью-Джерси, Альбио Сайреса.

Условием для участия России в будущих саммитах G7 является уважение ею территориальной целостности соседних государств и стандартов демократического общества, говорится в сообщении.

Контекст

На ужине в рамках саммита G7 в Биаррице Дональду Трампу не удалось убедить коллег в необходимости восстановить Россию в статусе гостя, сообщила британская газета The Guardian. (26.08.2019)

"Формат переговоров G8 мертв", - цитирует журнал Der Spiegel ведомство федерального канцлера ФРГ. В нем заявляют, что Россию больше никогда не примут в круг ведущих индустриальных стран. (30.04.2016)

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "Группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", - заявил в этой связи конгрессмен Сайрес.

Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран "Большой семерки", в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7. Кроме прочего, резолюция выражает поддержку Украине и осуждает действия России в Крыму.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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Ссылки в интернете

Сообщение о принятии Палатой представителей резолюции по участию РФ в саммитах G7 на сайте конгрессмена Альбио Сайреса

Сообщение о принятии Палатой представителей резолюции по участию РФ в саммитах G7 на сайте конгрессмена Альбио Сайреса

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