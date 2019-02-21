 В Колумбии состоялся благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

В Колумбии состоялся благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы

Концерт Venezuela Live Aid в колумбийской Кукуте посетили десятки тысяч человек, включая временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Правительство Мадуро организовало свой фестиваль - "Руки прочь от Венесуэлы".

Зрители на концерте в поддержку Венесуэлы в Колумбии

Зрители на концерте в поддержку Венесуэлы в Колумбии

Десятки тысяч человек посетили благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, который прошел в пятницу, 22 февраля, в колумбийском городе Кукута близ венесуэльской границы. В числе прибывших на мероприятие - самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо и колумбийский президент Иван Дуке. Гуайдо явился на концерт на территории Колумбии, несмотря на то, что Верховный суд Венесуэлы запретил ему пересекать границу страны.

Основатель группы компаний Virgin, британский предприниматель Ричард Брэнсон и венесуэльская оппозиция рассчитывают с помощью концерта Venezuela Live Aid собрать около 10 млн долларов (в пересчете - 8,8 млн евро), которые будут потрачены на гуманитарную помощь Венесуэле.

Хуан Гуайдо (в центре) на концерте в поддержку Венесуэлы

Хуан Гуайдо (в центре) на концерте в поддержку Венесуэлы

В свою очередь, венесуэльское правительство организовало по другую сторону границы трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собрались около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

Мадуро пытается блокировать поставку гумпомощи из США

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границы с Колумбией и Бразилией. Тем самым венесуэльские власти пытаются блокировать поставки американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция.

Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США, утверждая, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения. В свою очередь, Гуайдо 21 февраля подписал свой первый "президентский указ - о разрешении доступа гуманитарной помощи" и открытии всех границ южноамериканской страны.

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Массовые протесты

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а их результаты не признали Европейский Союз, США и ряд стран Латинской Америки.

22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Позднее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать за рубеж.

Большинство стран Евросоюза, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.

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    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

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    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

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    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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