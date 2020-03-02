 В КНР растет число случаев ввоза коронавируса из-за границы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2020

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Мир

В КНР растет число случаев ввоза коронавируса из-за границы

Власти КНР подтвердили 13 случаев ввоза коронавирусной инфекции из Италии и Ирана. В самом Китае зафиксировано снижение количества случаев заражения SARS-CoV-2.

Проверка пассажиров на коронавирус в аэропороту Гонконга

Проверка пассажиров на коронавирус в аэропороту Гонконга

В Китае заметно участились случаи ввоза коронавирусной инфекции из-за границы. Власти КНР во вторник, 3 марта, подтвердили 13 случаев, когда китайские граждане привезли с собой инфекцию после пребывания за рубежом. Среди них - восемь китайцев, которые работали в одном и том же ресторане в итальянском регионе Ломбардия. Они вернулись в КНР из Италии на прошлой неделе.

Сообщается также о четырех инфицированных SARS-CoV-2 китайцах, вернувшихся из Ирана, а также одном гражданине КНР, вернувшемся на родину из Великобритании через Гонконг.

Контекст

Первый случай заболевания COVID-19 в Бонне коснулся начальной школы. Учеников отправили домой на две недели. Как живется под не самым строгим карантином? Впечатления корреспондента DW. (03.03.2020)

Количество новых случаев заражения снизилось

Власти КНР 3 марта сообщили, что в стране зарегистрированы 125 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель новых случаев инфекции за шесть недель. От последствия заражения SARS-CoV-2 умер еще 31 человек. Все умершие проживали в провинции Хубэй - в эпицентре эпидемии. В результате в Китае от коронавируса умерли уже 2943 человека.

Вирус SARS-CoV-2 впервые проявился в провинции Хубэй в декабре. С тех пор случаи заражения были зафиксированы более чем в 70 странах. В Китае вирусом SARS-CoV-2 инфицировано уже более 80 тысяч, а во всем мире - более 90 тысяч человек. Почти 3100 из них умерли от вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19.

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    Автор: Елена Гункель


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