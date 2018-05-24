 В КНР на пресс-подход Меркель не пустили немецких журналистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2019

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Мир

В КНР на пресс-подход Меркель не пустили немецких журналистов

Работающим в КНР корреспондентам немецких СМИ запретили присутствовать на пресс-конференции в Пекине, объяснив это "недостаточной вместительностью" просторного Дома народных собраний.

Меркель в аэропорту Пекина

Меркель в аэропорту Пекина

Первый день визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Пекин был омрачен инцидентом. Как передает в пятницу, 6 сентября, агентство dpa, в просторный Дом народных собраний, где должна была проходить совместная пресс-конференция Меркель и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, не пустили работающих в Китае немецких корреспондентов, сославшись на "недостаточную вместительность" здания. Зайти в помещение разрешили лишь репортерам, прилетевшим из Германии и сопровождавшим правительственную делегацию. Базирующимся в КНР сотрудникам немецких СМИ запретили присутствовать на пресс-подходе канцлера ФРГ впервые.

"Действия Пекина необоснованны"

Контекст

Все предприятия на территории КНР ожидает усиление контроля со стороны китайских государственных органов. Эксперты предупреждают, что фирмы из Евросоюза к таким "переменам" не готовы. (05.09.2019)

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В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Одной из возможных причин подобного решения собеседники dpa из состава делегации назвали опасения китайской стороны, что на конференции будут затронуты слишком неудобные вопросы - о  массовых протестах в Гонконге или о судьбе преследуемых уйгуров. Вместе с тем не до конца понятно, что помешает задать эти вопросы прибывшим из ФРГ журналистам, которых на пресс-конференцию все же допустили.

Действия китайской стороны "необоснованны и, с нашей точки зрения, не соответствуют международным стандартам", заявили источники в правительственной делегации. Впрочем, корреспондентам других международных изданий, работающим в Пекине, также разрешили присутствовать лишь на протокольной встрече Меркель с воинскими почестями.

Клуб иностранных корреспондентов в Китае уже обращал внимание на ухудшение условий работы в стране.

Как стало известно ранее, усиление контроля со стороны китайских государственных органов ожидает все предприятия на территории КНР

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    Автор: Свен Тёнигес


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