В Кишиневе не утихают массовые протесты из-за выборов мэра

В Кишиневе продолжаются протесты из-за отмены результатов досрочных выборов мэра молдавской столицы. В воскресенье, 1 июля, на площади Великого национального собрания в центре Кишинева, по данным полиции, собрались около 5000 демонстрантов. Движение транспорта по прилегающим к площади улицам было приостановлено.

В то же время сотни полицейских "выстроились в оборону" у дома лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, который находится рядом со зданием Демпартии, сообщает молдавский новостной портал Omega.

Чего требуют митингующие

Митингующие в центре Кишинева выдвигают властям ряд требований, в том числе признать результаты местных выборов в Кишиневе и победу на них лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, а также отменить введенную летом прошлого года смешанную избирательную систему и вернуться к пропорциональной. Протестующие также требуют уволить и привлечь к ответственности судей, участвовавших в вынесении "неконституционных и незаконных" решений, которые привели к непризнанию мандата Нэстасе.

"В случае отказа властей от незамедлительного выполнения наших законных требований уже в ходе нынешней парламентской сессии местные и региональные комитеты Движения национального сопротивления прибегнут к мирным акциям гражданского неповиновения против диктатуры", - говорится в принятом митингующими заявлении. Кроме того, на 26 августа назначено "всеобщее собрание граждан, как в стране, так и за рубежом".

Волну протестов вызвали выборы мэра Кишинева

3 июня победителем второго тура голосования на местных выборах в Кишиневе стал Андрей Нэстасе - единый кандидат от трех проевропейских партий, получивший голоса почти 53 процента избирателей. Политика поддержали партия "Действие и солидарность" и либерал-демократы. Его конкурент - кандидат от Партии социалистов Ион Чебан - занял второе место, набрав чуть более 47 процентов голосов. Социалисты не согласились с результатами и обратились в суд, обвинив Нэстасе в нарушении законодательства: в день выборов он публиковал в соцсетях призывы к гражданам прийти на избирательные участки.

Суд первой инстанции признал недействительными результаты местных выборов в Кишиневе в целом. Это решение оставила в силе Апелляционная палата Кишинева, а 25 июня его подтвердила и последняя инстанция - Высшая судебная палата. Ее заседание проходило на фоне многодневных массовых протестов оппозиции, начавшихся 19 июня после вынесения самого первого вердикта.

29 июня ЦИК постановил, что повторного голосования в Кишиневе не будет. До лета следующего года, когда пройдут очередные местные выборы, руководить городом будет исполняющий обязанности мэра. Кресло градоначальника освободилось еще в феврале, когда в отставку подал Дорин Киртоакэ.

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