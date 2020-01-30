 В китайском Ухане построен первый из двух полевых госпиталей на 1000 мест | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2020

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Мир

В китайском Ухане построен первый из двух полевых госпиталей на 1000 мест

1400 военных медиков будет лечить пациентов в экспресс-больнице, которая получила название "Гора бога огня". В понедельник туда поступят первые заразившиеся коронавирусом.

Строительство временного госпитала в городе Ухань для приема пациентов с коронавирусом

Строительство временного госпитала в городе Ухань для приема пациентов с коронавирусом

Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения эпидемии. Туда направлены 1400 военных медиков, а заболевшие начнут поступать в понедельник, 3 февраля. Это первый из двух временных госпиталей, которые срочно строятся в регионе.

Контекст

Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Работы продолжались и днем, и ночью. Среди строителей были те, кто так же, используя метод ускоренного строительства, возводил 17 лет назад в Пекине госпиталь во время пандемии атипичной пневмонии (SARS). Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов в четверг, 6 февраля.

В связи с эпидемией коронавирусав 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу. По последним данным, число заразившихся превышает 14 000 человек, 305 больных скончались.

Смотрите также:

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Неделю назад здесь была голая земля. Две новых больницы - каждая рассчитана на 2300 койко-мест - будут построены менее чем за две недели. В новых комплексах будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось неделю назад со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Больницы строятся из сборных модулей, что позволяет завершить строительство в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 30 января в Китае от коронавируса умерли 179 человек, подтвержденных случаев заражения - более 7800.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом? (31.01.2020)

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане скоро появятся два огромных больничных комплекса. Их строят в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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