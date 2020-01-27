В Китае число погибших от коронавируса превысило 300 человек

Число пациентов, скончавшихся от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, достигло в Китае 304 человек. Это данные власти КНР предоставили в ночь на воскресенье, 2 февраля.

В то же время количество людей, заразившихся опасным коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось в Китае на 2590 человек - до 14 380 пациентов. В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, ставший эпицентром распространения инфекции, по данным местных властей, был зарегистрирован 1921 новый случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от этой инфекции здесь скончались 45 пациентов.

По данным агентства AFP, на данный момент случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердились в более чем 20 странах, в том числе России, Германии, США и Франции. На фоне усиления опасности распространения вируса Вьетнам 1 февраля де-факто отменил все воздушные рейсы на материковый Китай.

В свою очередь Россия объявила, что приостанавливает действие разрешения на безвизовый въезд для китайцев и прекращает выдавать им визы для деловых поездок. Похожие ограничения, по данным агентства AFP, собираются в ближайшее время ввести и такие страны, как Италия, Монголия и Сингапур.

Из-за коронавируса Австралия и США запретили китайцам въезд в страну

В свою очередь США и Австралия ввели запрет на въезд в страну граждан КНР и лиц, которые менее чем две недели назад вернулись из Китая. В Соединенных Штатах исключение будет делаться лишь в отношении членов семей американских граждан и лиц, имеющих в США вид на жительство, отметил министр здравоохранения страны Алекс Азар. При этом как в США, так и в Австралии граждан, побывавших за последние две недели в Китае, обязали оставаться на карантине в течение двух недель.

Ранее, 31 января, в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса в США было введено чрезвычайное положение.

Комментируя меры, принятые США, власти в Пекине назвали их "недружественными" и заявили, что держат распространение вируса под контролем.

Эвакуация иностранцев из Уханя

Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Уханя

Вечером 1 февраля в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне совершил посадку самолет бундесвера, на борту которого находились 128 человек, эвакуированных из Уханя. Речь идет о 102 гражданах ФРГ и 26 членах их семей - гражданах Китая, Румынии и США.

В свою очередь Великобритания, по сведениям информагентства Reuters, готовит еще один рейс для эвакуации из Уханя своих граждан. На данный момент в больнице Arrow Park, расположенной на северо-западе Англии, находятся 83 британца, вывезенных из находящегося на карантине китайского города.

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