 В Китае при взрыве цистерны с газом погибли 19 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2020

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Мир

В Китае при взрыве цистерны с газом погибли 19 человек

В китайской провинции Чжэцзян в результате взрыва автоцистерны, перевозившей сжиженный газ, обрушились близлежащие дома, загорелись автомобили.

Взрыв автоцистерны на востоке Китая

Взрыв автоцистерны на востоке Китая

В провинции Чжэцзян на востоке Китая из-за взрыва автоцистерны погибли 19 человек, сообщают местные власти в воскресенье, 14 июня. Трагедия произошла накануне на скоростной трассе вблизи крупного города Вэньлина. Число пострадавших, по данным местных властей, достигает 172 человек. В то же время китайская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за взрыва в больницы были доставлены 189 человек.

В результате взрыва обрушились близлежащие дома, загорелись несколько автомобилей. Взорвавшаяся цистерна перевозила сжиженный газ. Причина происшествия выясняется. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

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