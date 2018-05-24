В Китае ликвидировано производство поддельного Lego

Китайская полиция разоблачила производителей поддельных конструкторов Lego. Как сообщили 26 апреля городские власти Шанхая, конфискованы 630 тысяч комплектов на сумму 200 миллионов юаней (в пересчете 26,6 миллиона евро).

При обысках трех складских помещений, произведенных в городах Шаньтоу и Шэньчжэнь на юге Китая, были изъяты более десятка станков по производству конструкторов и свыше 90 форм для отливки. Задержаны четыре человека.

По данным властей, удар по фальсификаторам был нанесен через полгода после того, как следственные органы обнаружили на рынке пиратскую продукцию, которая в ущерб датскому производителю игрушек продавалась по всему Китаю под названием Lepin в десять раз дешевле, чем оригинальные наборы Lego, и с очень похожим оформлением.

Иностранные фирмы уже в течение долгого времени жалуются на то, что китайские власти не борются с пиратством. В тот же день, когда были произведены обыски производителей конструкторов Lepin, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал больше усилий прилагать для защиты авторских прав.

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