 В Китае ликвидировано производство поддельного Lego | Экономические новости из Германии | DW | 28.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

В Китае ликвидировано производство поддельного Lego

Власти Китая обнаружили случай мошенничества на сотни миллионов юаней. Полиция положила конец изготовлению подделок знаменитого конструктора Lego.

Упаковка китайской подделки конструктора Lego с логотипом Lepin

Упаковка китайской подделки конструктора Lego с логотипом Lepin

Китайская полиция разоблачила производителей поддельных конструкторов Lego. Как сообщили 26 апреля городские власти Шанхая, конфискованы 630 тысяч комплектов на сумму 200 миллионов юаней (в пересчете 26,6 миллиона евро).

Контекст

Пиратский контент или платная подписка на музыкальный стриминговый сервис? DW рассказывает о самых популярных в Германии способах получить доступ к любимым песням. (04.04.2018)

По данным министерства торговли США, только американская экономика теряет ежегодно почти миллиард долларов из-за деятельности промышленных пиратов в России. (02.11.2004)

При обысках трех складских помещений, произведенных в городах Шаньтоу и Шэньчжэнь на юге Китая, были изъяты более десятка станков по производству конструкторов и свыше 90 форм для отливки. Задержаны четыре человека.

По данным властей, удар по фальсификаторам был нанесен через полгода после того, как следственные органы обнаружили на рынке пиратскую продукцию, которая в ущерб датскому производителю игрушек продавалась по всему Китаю под названием Lepin в десять раз дешевле, чем оригинальные наборы Lego, и с очень похожим оформлением.

Иностранные фирмы уже в течение долгого времени жалуются на то, что китайские власти не борются с пиратством. В тот же день, когда были произведены обыски производителей конструкторов Lepin, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал больше усилий прилагать для защиты авторских прав.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Необычный арт-проект

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    Необычный арт-проект

    Художник из Берлина Ян Форман (Jan Vormann) - заядлый путешественник. Он исколесил чуть ли не весь мир, и практически в каждом городе ему встречались некогда прекрасные архитектурные сооружения, которые сегодня приходят в упадок. Ян решил привлечь внимание общественности к этой проблеме и около 10 лет назад запустил необычный арт-проект. Разрушающиеся строения он "ремонтирует" с помощью Lego.

  • Яркие заплатки на серых стенах

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    Яркие заплатки на серых стенах

    С помощью кирпичиков Lego Ян Форман реставрировал множество зданий и исторических памятников по всему миру. Со временем к реализации его проекта подключились и другие художники, а также студенты и школьники. Такие заплатки теперь можно увидеть в самых разных городах - от Санкт-Петербурга до Сиднея.

  • Неожиданные вкрапления

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    Неожиданные вкрапления

    Вкрапления из разноцветных пластмассовых кирпичиков всегда вызывают улыбку прохожих, но главное - обращают внимание на проблему, которую необходимо срочно решать.

  • Принять участие может каждый

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    Принять участие может каждый

    Принять участие в проекте Яна Формана может каждый. Для этого достаточно купить конструктор Lego и с помощью этих кирпичиков заделать трещину на фасаде какого-нибудь разрушающегося здания. После этого нужно сообщить о сделанном руководству проекта - с тем чтобы город, в котором прошла такая акция, был помечен на специальной интерактивной карте. На фото - один из уголков хорватского Загреба.

  • Игривый элемент на мрачной стене

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    Игривый элемент на мрачной стене

    Заплатки из Lego скрывают недостатки фасадов и придают им веселый, игривый вид. С другими работами Яна Формана можно познакомиться на его сайте или в его аккаунте в социальной сети Instagram.

  • За создание совместной глобальной культуры

    Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

    За создание глобальной культуры

    Ян Форман называет себя "убежденным антинационалистом", выступающим за формирование "совместной глобальной культуры". По его словам, своим творчеством он дает комментарий тому, что сейчас происходит в мире.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:44

Сколько стоит интеллектуальная собственность

Контекст

Кирпичики Lego вместо обычного кирпича

Реставрация разрушающихся зданий с помощью конструктора Lego, - такой необычный арт-проект реализует художник из Берлина Ян Форман. Инициированная им акция проходит по всему миру. (13.06.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение муниципальных властей Шанхая

Аудио- и видеофайлы по теме

Пока мир знакомится с Apple-Watch, китайцы продают подделку гаджета  

Как отличить фейковое видео  

От пиратов спасет только мощный софт  

Сколько стоит интеллектуальная собственность  

Также по теме

China | Bundeskanzlerin Merkel mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang

Германия и Китай выступают за сохранение ядерной сделки с Ираном 24.05.2018

Ангела Меркель в ходе двухдневного визита в Пекин обсуждает с руководством Китая вопросы улучшения условий работы немецких фирм в КНР, сохранение ядерной сделки с Ираном, атомную программу КНДР, а также права человека.

Интернет-цензура в Китае - удар по иностранному бизнесу (19.10.2017) 19.10.2017

Контроль над интернетом в Китае набирает обороты. Пока как самих китайцев, так и иностранные фирмы спасает виртуальная частная сеть VPN. Однако Пекин планирует закрыть доступ и к этому ресурсу.

China Internet-Cafe in Peking

Тотальный контроль над интернетом в КНР – шок для иностранных фирм (видео) 19.10.2017

Контроль над интернетом в Китае набирает обороты. Пока как самих китайцев, так и иностранные фирмы спасает виртуальная частная сеть VPN. Однако Пекин планирует закрыть доступ и к этому ресурсу.

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию  

Зеленский считает, что паспорта РФ не заинтересуют украинцев  

В Армении трансгендеру угрожают смертью после выступления в парламенте  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно