 В Китае из-за коронавируса обвалилась внешняя торговля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2020

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Мир

В Китае из-за коронавируса обвалилась внешняя торговля

Жесткие меры, принимаемые властями КНР против коронавируса, почти застопорили экономику страны. Это имело ощутимые последствия и для Германии как крупного импортера китайской продукции.

Проверка на коронавирус на предприятии в КНР

Проверка на коронавирус на предприятии в КНР

Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к резкому сокращению объема внешней торговли КНР. Таможенная администрация в Пекине в субботу, 7 марта, обнародовала первые внешнеторговые цифры со времени начала вспышки атипичной вирусной пневмонии COVID-19.

Из этой статистики следует, что в январе - феврале 2020 года экспорт из КНР обвалился в годовом исчислении на 17,2 процента - до 292,45 млрд долларов, а импорт уменьшился на 4 процента - до 199,54 млрд долларов. В целом объем внешней торговли в КНР сократился на 11 процентов.

Жесткие меры, принимаемые в КНР против распространения коронавируса, с конца января практически застопорили китайскую экономику. Последствия этого стали особенно ощутимыми в феврале. Заводы и фабрики в стране лишь медленными темпами возобновляют производство.

Негативные последствия для Германии

Замедление экономики в КНР имело негативные последствия и для Германии, для которой Китай является важным рынком сбыта продукции. В 2019 году объем экспорта ФРГ в Китай составил 96 млрд евро.

Китай с 2015 года также является важнейшим для Германии источником импортной продукции. Особенно тяжело приходится работающим в КНР немецким предприятиям. "Последствия, в целом, плохие", - констатировали германская и европейская торговые палаты по результатам опроса, проведенного в конце февраля. Почти 90 процентов компаний сообщили о "средних и тяжелых последствиях" эпидемии COVID-19.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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