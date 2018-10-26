 В Китае женщина ранила ножом 14 детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2018

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Мир

В Китае женщина ранила ножом 14 детей

Женщина напала с ножом на детей, которые возвращались с утренней зарядки. Полиция задержала ее, дети сейчас в больнице.

Полиция Китая (фото из архива)

Полиция Китая (фото из архива)

Контекст

Ежедневно жертвами сексуального насилия становятся 40 детей. DW - о том, как одни немецкие специалисты учат мальчиков и девочек давать отпор насильникам, а другие - пытаются лечить педофилов. (30.04.2018)

Еще 12 учащихся получили ранения. Нападавший, ранее учившийся в этой школе, назвал мотивом ненависть к школьникам. (27.04.2018)

Женщина напала с кухонным ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая, 14 детей пострадали, сообщается в пятницу, 26 октября.

Нападение произошло, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранники остановили женщину, позднее ее задержала полиция. Дети находятся в больнице, подробностей об их состоянии не сообщается.

О мотивах напавшей на детей женщины пока ничего не известно.

 

 

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