В Китае женщина ранила ножом 14 детей

Женщина напала с ножом на детей, которые возвращались с утренней зарядки. Полиция задержала ее, дети сейчас в больнице.
Женщина напала с кухонным ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая, 14 детей пострадали, сообщается в пятницу, 26 октября.
Нападение произошло, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранники остановили женщину, позднее ее задержала полиция. Дети находятся в больнице, подробностей об их состоянии не сообщается.
О мотивах напавшей на детей женщины пока ничего не известно.
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