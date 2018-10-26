В Китае женщина ранила ножом 14 детей

Женщина напала с кухонным ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин на юго-западе Китая, 14 детей пострадали, сообщается в пятницу, 26 октября.

Нападение произошло, когда дети возвращались с утренней зарядки. Охранники остановили женщину, позднее ее задержала полиция. Дети находятся в больнице, подробностей об их состоянии не сообщается.

О мотивах напавшей на детей женщины пока ничего не известно.

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