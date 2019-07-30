 В Киргизии возбуждены шесть уголовных дел после штурма дома Атамбаева | Киргизия | DW | 08.08.2019

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Киргизия

В Киргизии возбуждены шесть уголовных дел после штурма дома Атамбаева

Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники", сообщил замглавы МВД Киргизии на внеочередном заседании парламента.

Киргизские силовики у резиденции Алмазбека Атамбаева

Киргизские силовики у резиденции Алмазбека Атамбаева

МВД Киргизии в четверг, 8 августа, возбудило шесть уголовных дел в связи с событиями в селе Кой-Таш, где накануне спецназ Госкомитета национальной безопасности пытался взять штурмом резиденцию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники", сообщил заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента. 

Контекст

24 ноября состоялась инаугурация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Южанин, зоотехник, учитель русского языка, премьер-министр и соратник Атамбаева. Что еще о нем известно? (24.11.2017)

Есть ли у нынешнего президента Киргизии мотивы полностью лишить неприкосновенности его предшественников, и чем такой поворот грозит Атамбаеву? DW о решении Конституционной палаты. (10.10.2018)

Алмазбека Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении, утверждают СМИ. В ходе спецоперации ранены 10 человек, в том числе местная журналистка. По другим сведениям, экс-президент еще на свободе. (07.08.2019)

В свою очередь генеральный прокурор республики Откурбек Джамшитов пояснил законодателям, что все "шесть уголовных дел зарегистрированы в едином реестре преступлений, создана следственная группа, изымаются все фото и видео из социальных сетей".

Неудачная попытка захвата

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева. Два штурма резиденции экс-президента закончились неудачно. В столкновениях пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения, шесть силовиков оказались в заложниках у сторонников Атамбаева. Кроме того, ими захвачено несколько десятков единиц боевого оружия, сообщает "Интерфакс".

Политический кризис в Киргизии?

Алмазбек Атамбаев был президентом страны с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. Конфликт с нынешним руководством страны начался после того, как экс-президент назвал на митинге действующие власти нелегитимными.

Официальным поводом для попытки задержать Атамбаева стала его неявка на допрос, экс-президента обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов. Сам экс-президент в ночь на 8 августа выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель", где заявил, что несколько раз предлагал дать письменные показания по дел и ответить на вопросы через СМИ, но ему в этом отказали. Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди. "Ради того чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел", - заявил экс-президент Киргизии.

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