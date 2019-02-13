 В Киеве хотят объявить в розыск капитана судна ″Норд″ | Новости из Германии об Украине | DW | 12.02.2019

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Украина

В Киеве хотят объявить в розыск капитана судна "Норд"

Обвинительный акт на Владимира Горбенко передан в районный суд Киева. В случае неявки на слушания украинские власти готовы объявить его в розыск.

Судно Норд

Судно "Норд"

Капитан задержанного в Украине российского судна "Норд" Владимир Горбенко не мог на законных основаниях пересечь границу и попасть в аннексированный Россией Крым. Об этом в понедельник, 11 февраля, заявил представитель базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной республики Крым Игорь Поночевный.

Контекст

Задержанное в Азовском море рыболовное судно "Норд" под российским флагом вызвало очередной скандал между Украиной и РФ. Как утверждает Киев, российские дипломаты уже дважды пытались вывезти экипаж в Россию. (10.04.2018)

Взаимные реверансы Александра Лукашенко и Петра Порошенко не снимают угрозу со стороны России на украинско-белорусской границе, утверждает Сергей Руденко в комментарии специально для DW. (27.10.2018)

По его словам, у моряка еще при задержании весной 2018 года изъяли паспорт.

В Оболонский районный суд Киева передан обвинительный акт на Горбенко для рассмотрения по существу, указал зампрокурора. "Если он не явится на заседание 31 марта, мы будем ходатайствовать об объявлении его в розыск", - подчеркнул Поночевный.

Продажа "Норда" провалилась

В понедельник, 11 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что капитан "Норда" находится в Крыму. О том, что Горбенко "пропал без вести", после того как покинул свой дом в украинском Мелитополе, сообщил его адвокат Максим Могильницкий.

Между тем очередная попытка продажи судна "Норд" 11 февраля провалилась в связи с неуплатой гарантийного взноса, передало информагентство "Українськi Новини".

"Норд" был задержан в марте 2018 года

В конце марта 2018 года судно "Норд" было задержано в украинских водах Азовского моря кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины. В ведомстве сообщили, что оно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь".

В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении нескольких украинских законов - в том числе порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Херсонский суд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе. С середины октября 2018 года его дело рассматривает Оболонский суд Киева.

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