 В Киеве сквер у посольства РФ назвали именем Бориса Немцова | Новости из Германии об Украине | DW | 15.11.2018

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Украина

В Киеве сквер у посольства РФ назвали именем Бориса Немцова

Решение увековечить память убитого в Москве российского политика 15 ноября принял городской совет украинской столицы.

Цветы и фото на месте убийства Бориса Немцова в Москве

Безымянному скверу возле посольства России в Киеве присвоено имя Бориса Немцова. Такое решение в четверг, 15 ноября, принято на заседании киевского городского совета, его поддержали 69 из 87 депутатов. Сквер находится на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Контекст

Площадь перед российским посольством в столице США будет носить имя Бориса Немцова. На церемонии переименования присутствовали дочь и вдова убитого в Москве политика. (27.02.2018)

В Вильнюсе перед посольством России в Литве состоялась официальная церемония открытия сквера имени убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. (24.08.2018)

Ранее память о Борисе Немцове была увековечена в Вашингтоне и Вильнюсе. В столице США в конце февраля 2018 года в третью годовщину убийства политика площадь перед зданием посольства РФ была названа в честь Бориса Немцова. В Вильнюсе сквер имени Бориса Немцова был открыт 24 августа нынешнего года.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не были найдены.

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  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

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    Минута молчания

    С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.

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    Прогулка длиной в полтора часа

    Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.

  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне (27.02.2018)

 

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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