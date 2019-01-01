В Киеве прошли шествия в честь дня рождения Бандеры

В Киеве во вторник, 1 января, националисты провели факельные шествия, посвященные 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, возглавлявшего в годы Второй мировой войны Организацию украинских националистов (ОУН). Во Львове около 500 человек собрались на митинг, организованный по тому же поводу.

В шествии, проведенном партией "Свобода", и рядом радикальных националистических организаций, приняли участие около двух тысяч человек, сообщает издание "112 Украина". Колонну возглавлял единый кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский. Параллельно в Киеве прошел и другой марш, организатором которого выступил Национальный корпус. Сообщается, что в альтернативном шествии приняли участие несколько сотен человек. Оба мероприятия завершились без столкновений.

В свою очередь, участники митинга во Львове возложили цветы у подножия памятника Степану Бандере. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, а также ветераны Украинской повстанческой армии.

Посол Израиля в Украине осудил чествование Бандеры

Ранее в декабре 2019 год был провозглашен годом Степана Бандеры во Львовской области. Посол Израиля в Украине, по информации издания liga.net, резко осудил эту инициативу. По словам Джоэла Лиона, он "был шокирован", услышав о решении Львовского областного совета. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - подчеркнул посол. Джоэл Лион призвал украинцев не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "ни в коем случае не отмечать их посредством чествования их исполнителей".

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