В Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского"

Около 15 тысяч человек вышли в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате". Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
"Власть была так напугана, что назвала наше мирное и конструктивное вече майданом. Друзья, вы ошибаетесь. Майдан не такой", - заявил со сцены лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. "Мы желаем успеха украинской делегации", - подчеркнул он.
"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли статистику обстрелов, раненых и убитых", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
В чем смысл "красных линий"
В начале декабря оппозиционные фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее национальные интересы.
Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.
В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украинско-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.
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Переговоры за закрытыми дверями
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Встреча контактной группы
В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Война нервов
Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
В ожидании результатов
На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Разногласия между Россией и Украиной
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Сепаратисты отказались подписывать соглашение
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Стороны пришли к согласию
В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.
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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда
В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.
Автор: Ирина Шпаковская