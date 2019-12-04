 В Киеве прошла акция ″Красные линии для Зеленского″ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.12.2019

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Украина

В Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского"

Около 15 тысяч человек вышли в центр Киева, чтобы поддержать требования к Зеленскому перед переговорами в "нормандском формате". Петр Порошенко со сцены пожелал успеха украинской делегации и заявил, что "это не Майдан".

участники акции в Киеве

Около 15 тысяч человек вышли в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате". Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Контекст

В преддверии встречи Владимира Зеленского с другими лидерами "нормандской четверки" в Париже СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донецкой и Луганской областей. (07.12.2019)

Перед переговорами в "нормандском формате" украинская оппозиция обозначила Зеленскому рамки, за которые нельзя выходить. Среди них компромиссы по федерализации и европейскому курсу Украины. (04.12.2019)

"Власть была так напугана, что назвала наше мирное и конструктивное вече майданом. Друзья, вы ошибаетесь. Майдан не такой", - заявил со сцены лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. "Мы желаем успеха украинской делегации", - подчеркнул он.

"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли статистику обстрелов, раненых и убитых", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В чем смысл "красных линий"

В начале декабря оппозиционные фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее национальные интересы.

Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.

В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украинско-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

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