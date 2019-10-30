 В Киеве недовольны решением Дании по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии об Украине | DW | 30.10.2019

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Украина

В Киеве недовольны решением Дании по "Северному потоку - 2"

МИД Украины надеется на твердую позицию ЕС по распространению измененного Третьего энергопакета на "Северный поток - 2".

МИД Украины

МИД Украины

МИД Украины рассчитывает на твердую позицию ЕС по полному распространению измененных положений Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток - 2". "Позиция министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - заявила представитель ведомства Катерина Зеленко в среду, 30 октября, комментируя решение Дании, согласившейся со строительством в своих территориальных водах газопровода "Северный поток - 2".

Зеленко отметила, что подтверждением данных угроз является сам факт того, что принятие решения по вопросу строительства второго газопровода по дну Балтийского моря сопровождалось в Дании широкой дискуссией. Пуск "Северного потока - 2" еще более усилит позиции "Газпрома" в Европе, подчеркнула представитель украинскоговнешнеполитического ведомства.

Дания дала согласие на реализацию проекта "Северный поток - 2"

Ранее в тот же день Датское энергетическое агентство утвердило проект "Северный поток - 2". 147-километровый участок, проходящий через датские территориальные воды, "предпочтительнее" немного более протяженному юго-восточному маршруту, а также северо-западному маршруту, отметило ведомство, указав на "наименьший риск и влияние с точки зрения защиты окружающей среды и безопасности".

Проект "Северный поток - 2" реализуется рядом российских и европейских компаний, труба должна быть проложена по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Большинство стран, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия), уже ранее предоставили свои разрешения на его прокладку. Дания была последней страной, которая должна была одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

Контекст

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Вместе с тем "Северный поток - 2" считается крайне неоднозначным проектом. В частности, Украина рассматривает еще один газопровод в обход ее границ как угрозу транзиту российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

Изменения в Газовой директиве ЕС

В апреле 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС (часть Третьего энергетического пакета), распространяющие европейские нормы на "Северный поток - 2". После их вступления в силу газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрещается, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая его добывает и продает. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку - 2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

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    Автор: Андрей Гурков


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