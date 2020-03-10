 В Киеве из-за коронавируса закрываются школы и университеты | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2020

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Европа

В Киеве из-за коронавируса закрываются школы и университеты

Первая смерть от последствий COVID-19 зарегистрирована в Бельгии. В Великобритании болезнь подтверждена у высокопоставленного парламентария. В Италии число заразившихся превысило 10 тысяч человек.

Дети сидят в классе в одной из школ Киева

В одной из украинских школ

В Киеве с четверга, 12 марта, вводятся превентивные меры, направленные на защиту населения от нового коронавируса. Об утверждении плана противоэпидемических мероприятий и ограничений заявил в среду, 11 марта, мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем видеообращении.

По словам градоначальника, до конца марта "будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других". На тот же срок закрываются развлекательные центры, вводится усиленный контроль в торговых центрах, где будут дежурить санитарные врачи. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, которые коснутся "концертов, конференций, киносеансов". "Общественный транспорт пока работает в обычном режиме", - заявил Кличко. 

Агентство УНИАН сообщает, что сегодня же на заседании правительства Украины в стране из-за коронавируса SARS-CoV-2 могут объявить карантин "с серьезными ограничительными мерами". Согласно данным ресурса Worldometers.info  , на сегодняшний день в Украине официально зарегистрирован всего один заразившийся коронавирусом.

Число заразившихся в Италии превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в Италии от последствий COVID-19 умерли 168 пациентов. Общее число погибших от новой коронавирусной инфекции достигло 631 человека. Количество заболевших в стране превысило психологическую отметку в 10 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано 977 новых случаев, общее число заразившихся - 10 149 человек.

Британский парламентарий подтвердил заражение

Люди в масках на одной из улиц Лондона

На одной из улиц Лондона

Член парламента Великобритании, один из руководителей департамента здравоохранения и социальных дел правительства страны Надин Доррис заявила, что ее тест на коронавирус оказался положительным. По ее словам, она находится на домашнем карантине, выполняет все рекомендации врачей и уже идет на поправку. В то же время известно, что Доррис в последнее время участвовала в нескольких мероприятиях, в том числе и с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона.  Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем она имела контакты. По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитывается 382 случая заражения коронавирусом.

Польша закрывает школы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы в стране будут закрыты с 16 марта на неопределенный срок, чтобы приостановить распространение инфекции. Аналогичные меры приняты в отношении университетов, музеев, кинотеатров и других мест массового скопления людей. На сегодняшний день в Польше подтверждено 26 случаев COVID-19.

Первая смерть в Бельгии

Министерство здравоохранения Бельгии объявило о первом случае смерти от коронавируса. Как указывается в сообщении правительства, жертвой вируса стал 90-летний пациент. Всего в Бельгии зарегистрировано 267 случаев заболевания, при этом два человека находятся в критическом состоянии.

Спорт без зрителей

Японская баскетбольная лига объявила, что все матчи в стране с 14 марта по 1 апреля пройдут без зрителей. Ограничительные меры коснутся 131 игры в дивизионах B1 и B2.

Аналогичное решение принято в Берлине. Матч немецкой бундеслиги, в котором столичный "Унион" будет принимать лидера чемпионата Германии мюнхенскую "Баварию" будет также проведен при пустых трибунах.

В мире почти 120 000 заразившихся SARS-CoV-2 

На сегодняшний день по всему миру новой коронавирусной инфекцией заразились 119 тысяч 389 человек. Официальное число выздоровевших составило 66 584. COVID-19 послужил причиной 4300 смертных случаев.

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  • Трое итальянских полицеских в респираторных масках следят за соблюдением режима карантина на границе населенного пункта Кастильоне-д’Адда в Ломбардии.

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    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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