В Кельнском зоопарке родились "земляные человечки" (фото)

Кельн • Этих мелких хищников из семейства мангустовых немцы называют "земляными человечками" - Erdmännchen. В Кельнском зоопарке сурикаты обитают в просторном вольере прямо около входа и относятся к числу особенных любимцев здешней публики.

Эта славная троица появилась на свет в середине января. Первые недели они провели в норе, а сейчас приступили к освоению территории под бдительным присмотром здешней альфа-самки по кличке Бабетье (Babetje) и многочисленных родственников. Самое любимое место юных сурикатов сейчас в прохладную февральскую погоду - устланная сеном корзина под мощной лампой-обогревателем.

Сурикаты - внешность обманчива

Родина сурикатов - Южная Африка, где они обитают в пустынных районах, например, в пустыне Калахари. Живут колониями из нескольких семей в общей сложности по два-три десятка зверьков. В семьях царит матриархат. Хотя выглядят они забавно и мило, эти мелкие хищники относятся к наиболее кровожадным животным, что особенно проявляется во время стычек между отдельными семьями в борьбе за территорию. Сами семьи очень хорошо организованы - например, один или несколько сурикатов всегда наблюдают за окрестностями и небом, когда другие роются в земле или ищут пищу.

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