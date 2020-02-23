В Кельнском зоопарке родилась белая верблюдица (фото)

Кельн • В связи с пандемией коронавирусной инфекции немецкие зоопарки (и не только зоопарки) сейчас закрыты для посетителей, но жизнь там идет свои ходом, а фотографии из них продолжают попадать в ленты информационных агентств. Этот снимок сделан в Кельне, где на свет появился такой необычный двугорбый верблюжонок со светлой шерстью, вернее - белая верблюдица. Как сообщили в зоопарке, она уже на следующей день вполне освоилась в вольере под присмотром заботливой мамы Шарлотты.

Маленькая верблюдица в ожидании публики

Сколько продлятся меры, направленные на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, пока никто не знает. Когда зоопарки в Германии (и не только зоопарки) вновь откроют, она сильно удивится незнакомым существам (людям), пришедшим на нее посмотреть. Пока же новорожденная будет видеть лишь здешних сотрудников.

Официальный фотограф кельнских зверей

Фотографию, кстати, сделал не корреспондент агентства, а официальный фотограф зоопарка - 64-летний Вернер Шойрер (Werner Scheurer). Как некоторое время назад рассказала городская газета Express, он более сорока лет проработал почтальоном, но из-за проблем с коленями вышел на раннюю пенсию, после чего посвятил себя любимому хобби - фотографированию животных, особенно малышей, как видно на других снимках, сделанных ранее.

Другие фотографии Вернера Шойрера из Кельнского зоопарка

Маленькие сурикаты в Кельнском зоопарке. Сентябрь 2019 года

Новорожденный слоненок в Кельнском зоопарке. Март 2017 года

Детеныши иранских леопардов в Кельне. Январь 2016 года

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