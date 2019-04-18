В Кельне эвакуировали из-за бомбы центр вещания RTL

Телекомпания RTL во вторник, 21 января, временно эвакуировала свой трансляционный центр в Кельне из-за работ по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В компании сообщили, что производство и трансляция телепередач осуществлялось на базе другой локации в районе Осендорф в западной части города.

Трансляционный центр RTL находится на территории выставочных залов на правом берегу реки Рейн в восточной части города. В здании медиагруппы для сокращения перебоев в работе была задействована лишь минимальная группа персонала RTL и новостного телеканала ntv.

В ntv заявили о намерении вести прямую трансляцию с территории района, перекрытого на время саперных работ.



Спустя несколько часов взрывотехники сообщили, что бомба обезврежена.

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