 В Кельне эвакуировали из-за бомбы центр вещания RTL | Новости из Германии о Германии | DW | 21.01.2020

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Германия

В Кельне эвакуировали из-за бомбы центр вещания RTL

Эвакуация была проведена из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Телеканал временно вел вещание из другой локации на территории Кельна.

Штаб-квартира RTL в Кельне

Штаб-квартира RTL в Кельне

Телекомпания RTL во вторник, 21 января, временно эвакуировала свой трансляционный центр в Кельне из-за работ по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В компании сообщили, что производство и трансляция телепередач осуществлялось на базе другой локации в районе Осендорф в западной части города.

Трансляционный центр RTL находится на территории выставочных залов на правом берегу реки Рейн в восточной части города. В здании медиагруппы для сокращения перебоев в работе была задействована лишь минимальная группа персонала RTL и новостного телеканала ntv.

В ntv заявили о намерении вести прямую трансляцию с территории района, перекрытого на время саперных работ.

Спустя несколько часов взрывотехники сообщили, что бомба обезврежена.

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  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

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  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов. На фотографии - зажигательные бомбы.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем много чего сохранилось, в том числе, нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

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    Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы.

    Автор: Максим Нелюбин


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