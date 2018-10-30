В Кельне - сладкий юбилей. Музею шоколада - 25 лет (фото)

Музей стал одной из главных достопримечательностей этого немецкого города на Рейне.
31.10.2018, Кельн • Ровно четверть века назад в Кельне в бывшем портовом квартале на Рейне был открыт Музей шоколада - Schokoladenmuseum. Он стал одной из визитных карточек города. За двадцать пять лет в нем побывало в общей сложности более 14 миллионов посетителей. Самым популярным экспонатом является этот трехметровый шоколадный фонтан. Юбилей будет отмечаться с 1 по 4 ноября.
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