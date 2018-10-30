В Кельне - сладкий юбилей. Музею шоколада - 25 лет (фото)

Фотогалерея: Необычные музеи Германии

Пиво по старинному рецепту

Чем может привлечь мюнхенский Музей пива и праздника Октоберфест? Многим, в том числе - дегустацией национального напитка немцев. Посетители знакомятся с историческими приспособлениями для варки пива и даже с оригиналом инструкции одной из мюнхенских пивоварен, написанной в 1487 году. А находится этой музей в старейшей ратуши города, построенной в почти 700 лет назад.

Автор: Лори Хербер, Виктор Вайц