В Кельне открылась выставка Gamescom

На юбилейной Gamescom свои новинки в области видеоигр покажут более тысячи производителей. Выставка продлится до 26 августа.
В Кельне в среду, 22 августа, открылась крупнейшая международная выставка видеоигр Gamescom.
На выставке зарегистрировались более 100 участников из более 50 стран. Свои новинки в области видеоигр покажут более тысячи производителей.
В этом году Gamescom отмечает юбилей, ей 10 лет. Выставка продлится до 26 августа. В 2017 году Gamescom посетили более 350 тысяч человек.
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