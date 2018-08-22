 В Кельне открылась выставка Gamescom | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2018

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Германия

В Кельне открылась выставка Gamescom

На юбилейной Gamescom свои новинки в области видеоигр покажут более тысячи производителей. Выставка продлится до 26 августа.

Gamescom 2018

Gamescom 2018

Контекст

Очки виртуальной реальности, премьеры FIFA 17 и Final Fantasy XV, - такие новинки представили на одной из крупнейших в мире ярмарке компьютерных игр Gamescom 2016 в Кельне. (18.08.2016)

С 5 по 9 августа в Кельне пройдет крупнейшая международная выставка компьютерных игр Gamescom. Ярмарка демонстрирует завидный рост по всем показателям с 2009 года. Как и сама отрасль видеоигр. (05.08.2015)

В Кельне в среду, 22 августа, открылась крупнейшая международная выставка видеоигр Gamescom.

На выставке зарегистрировались более 100 участников из более 50 стран. Свои новинки в области видеоигр покажут более тысячи производителей.

В этом году Gamescom отмечает юбилей, ей 10 лет. Выставка продлится до 26 августа. В 2017 году Gamescom посетили более 350 тысяч человек.

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  • Portal Knights

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    Выпущенная на рынок в 2016 году видеоигра Portal Knights создана разработчиками из Франкфурта Keen Games. Жюри Немецкой премии в области компьютерных игр (победитель объявлен 26 апреля) импонировала многогранность: ролевая игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром является своего рода гибридом Minecraft и Dark Souls. Все актуальные геймерские тренды в одном пакете.

  • Turrican

    Made in Germany для геймеров

    1990: Turrican

    Фантастические приключения и феноменальная по тем временам графика - первая игра в жанре "беги и стреляй" из популярной серии была разработана практически в одиночку Манфредом Трензом для компьютера Commodore 64. Turrican ввела новые стандарты видеоигр на молодом еще домашнем компьютере. В восторге были и игроки, и профессиональные критики. Культовым стал также саундтрек Криса Хюльсбека (фото).

  • Die Siedler 7

    Made in Germany для геймеров

    1993: Die Siedler

    Стартовавшая в 1993 году серия фирмы Blue Byte из Дюссельдорфа, разработчика Battle Isle, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Die Siedler, как и большинство стратегий в реальном времени, преследует целью построение работоспособной экономики и ее экспансию на новые территории. От конкурентов игру отличал высокий фактор "суеты": "поселенцам" приходилось много бегать и транспортировать грузы.

  • Anstoss

    Made in Germany для геймеров

    1993: Anstoss

    Одна из самых долгоиграющих немецких серий: фирма Ascon/Ascaron из Гютерсло выпускала популярный симулятор футбольного менеджмента с 1993 по 2006 годы. Anstoss также долго лидировал в игровых рейтингах в Германии. Переработанный с учетом российских реалий немецкий Anstoss превратился в "Спартак" - реальный футбольный клуб предоставил для виртуального менеджера полную информацию о своих игроках.

  • Biing! - Sex, Intrigen und Skalpelle

    Made in Germany для геймеров

    1995: Biing! - Sex, Intrigen und Skalpelle

    Гротескная стратегия в режиме реального времени вызвала ажиотаж в 1995 году. Разработчик Reline Software из Ганновера перепоручил геймерам в Biing! руководство больницей, в которой правят деньги, секс и черный юмор. Игрокам понравились и скальпели, и интриги, а вот блюстители морали забили тревогу: вскоре на рынок вышла менее неприличная версия этого экономического симулятора.

  • Moorhuhn

    Made in Germany для геймеров

    1999: Moorhuhn

    На бесплатную мини-игру, выпущенную разработчиком из Бохума в качестве рекламы для шотландского виски, подсела вся Германия, а за ней и остальной мир. Принцип игры банален: за 90 секунд подстрелить как можно больше пролетающих мимо куриц. В последующие годы, вплоть до 2010-го, компания Phenomedia выпустила под "пернатым" брендом бесконечное множество стрелялок, гонок и игр для мобильных телефонов.

  • Far Cry

    Made in Germany для геймеров

    2004: Far Cry

    Братья Йерли турецкого происхождения основали во Франкфурте успешную компанию по производству игр Crytek: научно-фантастический шутер от первого лица Far Cry, кровавый даже для взрослых, из-за чего получил строгие возрастные ограничения, он импонирует красочными, особенно водными, пейзажами. В шутере Crysis, тоже от Crytek, впечатляет нанокостюм, придающий определенные способности своему носителю.

  • Edna bricht aus

    Made in Germany для геймеров

    2008: Edna bricht aus

    Эдна бежит из психушки. Задача геймера - помочь девушке и ее плюшевому кролику. Изданная в России под названием "Эдна и Харви: взрыв мозга" приключенческая игра с оригинальными ребусами, забавными персонажами и интерфейсом point-and-click получила отличные оценки, а разработчик из Гамбурга Daedalic Entertainment массу наград, в том числе и премию "Лучшая немецкая игра для юношества за 2008 год".

  • 1378 (km)

    Made in Germany для геймеров

    2010: 1378 (km)

    Шутер, разработанный Йенсом Штобером, студентом Высшей школы дизайна в Карлсруэ (HfG), предлагает в 1976 году преодолеть немецко-немецкую границу и при этом не оказаться убитым пограничниками или же не допустить нелегального пересечения границы. На момент своего релиза игра с ее явными историческими аллюзиями вызвала в СМИ огромный переполох. Выигрывает, впрочем, тот, кто не стреляет…

  • Tiny Wings

    Made in Germany для геймеров

    2011: Tiny Wings

    Миниатюрные крылышки, синий окрас и не такой злобный характер: немецкий аналог финских Angry Birds придумал Андреас Иллигер из Киля сначала для iPhone und iPod touch, а потом для iPad - даже для нескольких пользователей. Простая и наимилейшая игра разошлась среди миллионов пользователей и лидировала в десятках рейтингов по всему миру.

  • Spec Ops: The Line

    Made in Germany для геймеров

    2012: Spec Ops - The Line

    Типичная стрелялка? А вот и нет. Это антивоенный блокбастер, своего рода "Апокалипсис сегодня" в игровом формате. Шутер от третьего лица, действие в котором происходит в Дубае, превратившемся в зону бедствия в результате песчаных бурь и вооруженных столкновений, создан фирмой Yager Development из Берлина. Игра получила премию Inside Gaming Awards 2012 за лучший сюжет.

  • Deponia

    Made in Germany для геймеров

    2012: Deponia

    Приключенческий point-and-click квест, разработанный компанией Daedalic Entertainment, повествует о приключениях неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету-свалку Депонию. Сиквел трилогии Chaos on Deponia удостоился в 2013 году Немецкой премии в области компьютерных игр и был признан журналом "Игромания" квестом года.

  • Ryse: Son of Rome

    Made in Germany для геймеров

    2013: Ryse - Son of Rome

    Crytek в сандалиях: созданный фирмой из Франкфурта приключенческий боевик, помещенный во времена Римской империи, вышел сначала для Xbox One, а потом и для Windows. Игра получила высокие оценки, в частности, за отличную графику. Фил Спенсер, глава Microsoft Games Studios, похвалил разработчиков: "В вопросах графики они могут противостоять кому угодно в игровой индустрии".

  • Lords of the Fallen

    Made in Germany для геймеров

    2014: Lords of the Fallen

    Приключенческий ролевой боевик разработан студией Deck 13 из Франкфурта в сотрудничестве с польской CI Games. Действие игры разворачивается в выдуманном мире, где боги подвели человечество. Принимаемые игроками решения меняют как игровой мир, так и самого персонажа. Lords of the Fallen получил в 2015 году Немецкую премию в области компьютерных игр.

  • Anno 2205

    Made in Germany для геймеров

    2015: Anno 2025

    Шестая игра - от Blue Byte в Майнце - из серии Anno. Градостроительную стратегию в реальном времени придумали в 1998 году австрийские и немецкие разработчики. Геймплей заключается в построении колоний на неисследованных территориях, причем статус игрока зависит от удовлетворенности колонистов. Важнее всего в игре экономическая составляющая. Лучшая немецкая игра 2016 года.

    Автор: Элла Володина


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