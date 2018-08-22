В Кельне открылась выставка Gamescom

В Кельне в среду, 22 августа, открылась крупнейшая международная выставка видеоигр Gamescom.

На выставке зарегистрировались более 100 участников из более 50 стран. Свои новинки в области видеоигр покажут более тысячи производителей.

В этом году Gamescom отмечает юбилей, ей 10 лет. Выставка продлится до 26 августа. В 2017 году Gamescom посетили более 350 тысяч человек.

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Made in Germany для геймеров 2010: 1378 (km) Шутер, разработанный Йенсом Штобером, студентом Высшей школы дизайна в Карлсруэ (HfG), предлагает в 1976 году преодолеть немецко-немецкую границу и при этом не оказаться убитым пограничниками или же не допустить нелегального пересечения границы. На момент своего релиза игра с ее явными историческими аллюзиями вызвала в СМИ огромный переполох. Выигрывает, впрочем, тот, кто не стреляет…

Made in Germany для геймеров 2011: Tiny Wings Миниатюрные крылышки, синий окрас и не такой злобный характер: немецкий аналог финских Angry Birds придумал Андреас Иллигер из Киля сначала для iPhone und iPod touch, а потом для iPad - даже для нескольких пользователей. Простая и наимилейшая игра разошлась среди миллионов пользователей и лидировала в десятках рейтингов по всему миру.

Made in Germany для геймеров 2012: Spec Ops - The Line Типичная стрелялка? А вот и нет. Это антивоенный блокбастер, своего рода "Апокалипсис сегодня" в игровом формате. Шутер от третьего лица, действие в котором происходит в Дубае, превратившемся в зону бедствия в результате песчаных бурь и вооруженных столкновений, создан фирмой Yager Development из Берлина. Игра получила премию Inside Gaming Awards 2012 за лучший сюжет.

Made in Germany для геймеров 2012: Deponia Приключенческий point-and-click квест, разработанный компанией Daedalic Entertainment, повествует о приключениях неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету-свалку Депонию. Сиквел трилогии Chaos on Deponia удостоился в 2013 году Немецкой премии в области компьютерных игр и был признан журналом "Игромания" квестом года.

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Made in Germany для геймеров 2014: Lords of the Fallen Приключенческий ролевой боевик разработан студией Deck 13 из Франкфурта в сотрудничестве с польской CI Games. Действие игры разворачивается в выдуманном мире, где боги подвели человечество. Принимаемые игроками решения меняют как игровой мир, так и самого персонажа. Lords of the Fallen получил в 2015 году Немецкую премию в области компьютерных игр.

Made in Germany для геймеров 2015: Anno 2025 Шестая игра - от Blue Byte в Майнце - из серии Anno. Градостроительную стратегию в реальном времени придумали в 1998 году австрийские и немецкие разработчики. Геймплей заключается в построении колоний на неисследованных территориях, причем статус игрока зависит от удовлетворенности колонистов. Важнее всего в игре экономическая составляющая. Лучшая немецкая игра 2016 года. Автор: Элла Володина

